Bimba morta al Monaldi di Napoli dopo un trapianto, i sospetti della madre e dell'avvocato Petruzzi

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dopo la morte del piccolo Domenico all’ospedale Monaldi di Napoli, i genitori di Sanem, bimba morta nel 2023 nella stessa struttura campana per un batterio nosocomiale, si sono rivolti all’avvocato Petruzzi che assiste la famiglia del bimbo col cuore bruciato per fare completa chiarezza sul decesso della figlia.

Il racconto della madre di Sanem, morta al Monaldi di Napoli

In collegamento con la trasmissione Storie italiane, Morena, la madre di Sanem, ha raccontato: “Sanem è stata trapiantata nel 2021 per miocardite da Covid. Il trapianto è riuscito perfettamente. Dopo siamo state 20 giorni a casa, siamo state bene, sempre bardate. Il problema è che mia figlia nel 2022 già fu ricoverata in terapia intensiva per vari virus. Mi sono sempre fidata di queste persone perché erano diventate la nostra famiglia. Nel 2023, per l’ennesima volta, è stata ricoverata per un herpes da raffreddore“.

Il racconto è proseguito così: “Siamo state insieme una settimana in reparto. Poi ha iniziato ad aggravarsi. Loro mi dicevano di lasciarla dormire, che si sarebbe ripresa. Il 14 febbraio 2023, alle 21, io ero girata di spalle e lei era sul letto dormiente. L’ho trovata in crisi epilettica. Era la prima volta che la vedevo così, era completamente bianca. Un’infermiera l’ha presa e l’ha portata in terapia intensiva. Da lì non abbiamo più capito niente, non l’abbiamo più vista riprendersi“.

ANSA

La cartella clinica di Sanem, morta al Monaldi di Napoli

La cartella clinica di Sanem è stata richiesta dai genitori due settimane fa. Alla bambina non è stata fatta l’autopsia per volontà dei genitori, che hanno sempre sostenuto che ciò li avrebbe turbati.

Sulla cartella clinica e la causa della morte di Sanem, l’avvocato Petruzzi ha detto: “La cartella clinica è molto corposa. Da subito emerge che, nel momento in cui la bambina si stava negativizzando dall’herpes, è subentrato un batterio nosocomiale“.

Il legale ha aggiunto: “La morte da batterio nosocomiale non ha a mio avviso una rilevanza penale e mi chiedo perché non sia stato comunicato alla madre. Alla famiglia non è stato mai detto niente, che la causa della morte sia stato un batterio nosocomiale l’abbiamo scoperto solo adesso con la cartella clinica, che è ancora in fase di studio”.

La madre della bimba ha chiarito: “Loro dicevano che aveva questo herpes forte, aggressivo. Io, pensando che mia figlia era immunodepressa, lo ritenevo fosse quasi normale. Io non sapevo di questo batterio nosocomiale“.

Ancora l’avvocato Petruzzi: “Il batterio nosocomiale è un problema che affligge tutta l’Europa e soprattutto l’Italia, non è un problema del Monaldi. Il problema qui è solo la mancata comunicazione“.

Gli altri casi al Monaldi di Napoli

L’avvocato Petruzzi ha chiarito che altre persone si sono rivolte a lui per avere le idee più chiare: “Ci sono altri due casi: un bambino deceduto nel 2022 a seguito di un’operazione fatta dal dottor Oppido e sono stato contattato anche dalla famiglia della piccola Iside, che vuole vederci chiaro”.