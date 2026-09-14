Bimba morta all'ospedale Buzzi di Milano, genitori sporgono denuncia e chiedono chiarezza: le ultime

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Una bimba di due anni è morta il 9 settembre all’ospedale Buzzi di Milano dopo il trasferimento d’urgenza dal pronto soccorso di Rho, dove era arrivata per forti dolori addominali. I genitori ora vogliono vederci chiaro e hanno sporto denuncia in Procura. Le indagini sono affidate al Nas: cartelle sequestrate e nominato un consulente per l’autopsia, non ancora fissata.

Milano, bimba morta in ospedale

Aveva solo due anni e fino a quel momento sarebbe stata in perfetta salute. Eppure è morta, mercoledì 9 settembre, all’ospedale pediatrico Vittore Buzzi di Milano, la bimba che era stata trasferita d’urgenza dal pronto soccorso dell’ospedale di Rho.

Secondo la ricostruzione degli eventi, la piccola era stata portata nella prima struttura ospedaliera martedì 8 settembre, nel tardo pomeriggio, indirizzata lì dal pediatra di famiglia per via di forti dolori addominali e nausea persistente.

ANSA

Presa in carico dal personale sanitario, era stata sottoposta ad accertamenti diagnostici e a terapia con flebo. Nelle ore successive, tuttavia, il quadro clinico si era progressivamente aggravato fino a un primo arresto cardiaco.

Dopo le manovre di rianimazione e la stabilizzazione, poco dopo le 23 i medici avevano disposto il trasferimento d’urgenza al Buzzi, struttura pediatrica di riferimento per i casi più critici. Il trasporto era avvenuto in condizioni disperate e, la mattina seguente, la bambina era deceduta.

La querela l’inchiesta

Ora i genitori hanno formalizzato una querela in Procura, chiedendo che vengano chiariti tutti i passaggi di quanto accaduto. Come da prassi, lo stesso ospedale ha presentato un esposto alla Procura di Milano.

Nella querela, i genitori hanno ricostruito passo dopo passo l’intera vicenda, dal pomeriggio dell’arrivo al pronto soccorso fino al decesso della figlia.

Il fascicolo, inizialmente aperto per omicidio colposo a carico di ignoti, è sul tavolo della pm Rosaria Stagnaro e dovrebbe presto essere iscritto a carico di persone note.

Le cartelle cliniche sono state sequestrate, le indagini sono state affidate ai carabinieri del Nas ed è già stato nominato un consulente medico-legale in vista dell’autopsia, la cui data non è però ancora stata fissata.

Prima di procedere con l’esame autoptico, tuttavia, la Procura dovrà stabilire quanti e quali sanitari indagare, passaggio necessario per permettere ai periti di parte di presenziare.