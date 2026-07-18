Bimba morta incastrata in piscina a Sestri Levante, indagati per atto dovuto i titolari dello stabilimento

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Continuano le indagini sulla morte di Alice, la bambina rimasta incastrata in una piscina di Sestri Levante. Sarebbero indagati per atto dovuto i due titolari dei bagni Segesta dove la piccola i 11 anni ha perso la vita perché incastrata dopo essere stata risucchiata dalla pompa di aspirazione di una piscina. I due sarebbero accusati di omicidio colposo.

Bimba morta incastrata, due indagati

La notizia sui due indagati per atto dovuto da parte della Procura di Genova è stata riportata dall’ANSA.

Il fascicolo sarebbe stato aperto per poter procedere all’autopsia della piccola Alice.

Inoltre, sempre secondo l’agenzia di stampa, gli avvisi di garanzia sarebbero stati ricevuti per permettere ai due titolari di partecipare con propri consulenti all’accertamento medico legale ma anche a possibili successive consulenze sul funzionamento dell’impianto.

L’autopsia sul cadavere della bimba morta dopo essere rimasta incastrata in piscina è prevista per martedì 21 luglio.

Le indagini in corso

Come riporta GenovaToday gli investigatori starebbe analizzando il presunto mancato rispetto della normativa regionale che vieta l’utilizzo delle piscine ai minori di 12 anni non accompagnati.

Tra gli elementi al centro delle verifiche ci sarebbe anche la presunta assenza di un cartello obbligatorio che richiama la presenza degli adulti per i bambini sotto i 12 anni.

Gli inquirenti starebbero concentrando gli accertamenti anche sulle misure di sicurezza presenti nell’impianto.

Nella vasca di piccole dimensioni e profonda circa un metro non sarebbe prevista la presenza di un assistente bagnanti.

Bimba morta incastrata in piscina, l’intervento del titolare

Secondo quanto ricostruito da GenovaToday, la piccola Alice stava facendo un ultimo bagno in piscina prima di lasciare lo stabilimento.

La bambina sarebbe rimasta incastrata con i capelli al bocchettone di aspirazione.

A chiamare i soccorsi, vedendo che la bambina non riemergeva, sarebbe stato un altro ragazzino.

Il primo ad intervenire sarebbe stato uno dei due titolari dello stabilimento, ora indagato, che si sarebbe gettato subito in acqua.

Con un coltello avrebbe tagliato i capelli di Alice, rimasti incastrati nel bocchettone di aspirazione, riuscendo così a riportarla in superficie.

Nello stabilimento sarebbero iniziate le manovre di rianimazione e sarebbe stato usato anche il defibrillatore.