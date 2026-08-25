Bimba morta per difterite a Palermo, genitori denunciano medici di tre ospedali che hanno curato la piccola

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Vanno al contrattacco i genitori della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo: i familiari della piccola, indagati per omicidio colposo, hanno presentato una denuncia querela contro i tre ospedali cittadini che hanno avuto in cura la bambina, che non era vaccinata. Intanto è arrivata la conferma da parte dell’Istituto Superiore di Sanità che si è trattato di difterite.

Bimba morta per difterite, genitori denunciano medici

Nuovi sviluppi nel caso della bambina di 4 anni morta per difterite lo scorso 20 agosto a Palermo.

Attraverso il loro avvocato, i genitori della piccola hanno presentato alla procura palermitana una denuncia querela nei confronti dei tre ospedali che hanno avuto in cura la bimba.

ANSA

Madre e padre non avevano vaccinato la figlia contro la malattia, nonostante fosse obbligatorio, ora puntano il dito contro i medici che si sono occupati della bimba.

La querela contro tre ospedali di Palermo

Come riporta il Giornale di Sicilia, la querela riguarda tre strutture ospedaliere di Palermo: il policlinico Cervello, l’ospedale Civico e il pediatrico Di Cristina, che dipende dal Civico.

I genitori della bambina contestano l’operato dei medici che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto.

Secondo loro, ha detto al quotidiano l’avvocato Luigi Marrandino, alla bambina “sarebbero state diagnosticate patologie errate da parte dei medici”.

Per questo la bambina “avrebbe subito cure mediche inadeguate e interventi chirurgici invasivi, che avrebbero finito per peggiorare le già gravi condizioni di salute della bambina, causando la morte della piccola”.

ISS conferma: è difterite

Intanto ieri, 24 agosto, l’Istituto Superiore di Sanità ha confermato dopo l’analisi dei campioni la positività della bambina alla difterite.

A stabilire se siano state le tossine causate dalla malattia a causarne la morte sarà l’autopsia, in programma nella giornata di domani. 26 agosto.

Sul caso la procura di Palermo ha aperto un fascicolo, i genitori della bambina sono indagati per omicidio colposo per omissione.

Mamma e papà avrebbero deciso di non vaccinare la figlia, nonostante il vaccino sia obbligatorio, sostenendo la tesi complottista che il vaccino possa provocare l’autismo.

La Regione istituisce una task force per le vaccinazioni

Dopo il caso di Palermo la Regione Sicilia ha istituito una task force per le vaccinazioni pediatriche, con il compito di monitorare e valutare interventi per aumentare la copertura vaccinale.

“Siamo in presenza anche di un fatto culturale”, ha detto l’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso. “Purtroppo un’ignoranza latente ha portato molta gente a pensare che la vaccinazione fosse un fatto marginale. Il vaccino è fondamentale“, ha sottolineato. “Abbiamo bisogno di coniugare il diritto alla libertà ma non si possono ledere i diritti degli altri che vedono pregiudicata questa possibilità attraverso quello che la scienza oramai ha acclarato che è la necessità assoluta della vaccinazione”.