Bimba morta per sospetta difterite all'ospedale dei Bambini di Palermo, genitori non l'avevano vaccinata

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La Procura di Palermo indaga sul decesso di una bambina all’Ospedale dei Bambini per una sospetta difterite. Secondo le prime indiscrezioni della pediatra, la piccola, di soli 4 anni, non sarebbe stata vaccinata. Per questo motivo gli inquirenti hanno sequestrato la salma e disposto l’autopsia. Il 20 agosto il cuginetto della bimba è stato ricovetato con gli stessi sintomi.

Una bambina morta per difterite: le indagini

Nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 agosto una bambina di 4 anni è morta per una sospetta difterite mentre si trovava ricoverata presso l’Ospedale dei Bambini di Palermo.

La Procura della Repubblica – scrive Ansa – ha disposto il sequestro della salma sulla quale verrà effettuata l’autopsia.

Giornale di Sicilia scrive che nel frattempo i carabinieri hanno sequestrato le cartelle cliniche per ricostruire il percorso sanitario della bambina e stabilire eventuali responsabilità.

Secondo i primi accertamenti, infatti, risulta che i genitori non avrebbero vaccinato la loro figlia, nonostante la vaccinazione contro la difterite sia obbligatoria già dal primo anno di vita. A dare l’allarme – scrive Agi – era stata la pediatra. L’agenzia scrive che i genitori si sarebbero rifiutati di vaccinare la piccola perché convinti che un caso di autismo in famiglia fosse dovuto alle vaccinazioni obbligatorie.

La prima diagnosi di una tonsillite

La bambina, scrive il Giornale di Sicilia, si chiamava Anna Rosa Bartolotta. I genitori l’avevano fatta visitare dalla pediatra giovedì 13 agosto, quando la bambina accusava febbre, inappetenza e vomito.

La pediatra aveva diagnosticato una tonsillite, ma sabato 15 agosto le condizioni della piccola erano peggiorate. Per questo la famiglia l’aveva accompagnata all’ospedale Cervello, dove i medici avevano poi diagnosticato una sospetta difterite. Nonostante le prime cure il suo quadro clinico era peggiorato, quindi domenica 16 agosto Anna Rosa era stata trasferita nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale dei Bambini “di Cristina”, dove era stata intubata.

Nella notte tra il 19 e il 20 agosto, purtroppo, il piccolo cuore della bambina ha smesso di battere.

Ricoverato con gli stessi sintomi il cugino della bambina

Secondo La Sicilia, nel pomeriggio del 20 agosto anche il cugino di Anna Rosa, suo coetaneo, è stato ricoverato con gli stessi sintomi. Il piccolo, tuttavia, risulta vaccinato e le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.

Nel frattempo – continua La Sicilia – i genitori della bambina hanno scelto di vaccinare gli altri tre figli.

Cos’è la difterite

La difterite è un’infezione causata dal batterio Corynebacterium diphtheriae, la cui tossina può danneggiare cuore e sistema nervoso. Si trasmette tramite goccioline respiratorie o lesioni cutanee. Dopo un’incubazione di 2-5 giorni compaiono febbre, mal di gola e linfonodi ingrossati; nei casi gravi si forma una patina grigiastra nella gola che ostruisce le vie aeree. Senza cure, la letalità raggiunge il 30% tra i non vaccinati.

Nel 2025 l’OMS ha registrato oltre 30.000 casi globali, mentre nel 2024 l’UE ne ha contati 151. La vaccinazione, con opportuni richiami, resta il presidio preventivo fondamentale. Nel 2024, per esempio, una scuola di Lecce non aveva ammesso l’iscrizione di due bambini che i genitori si erano rifiutati di vaccinare contro poliomelite, il tetano, la difterite, l’epatite B e le malattie esantematiche. La coppia aveva fatto ricorso al Tar, ma la loro istanza era stata respinta.