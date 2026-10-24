Bimba uccisa dalla madre a Tortona, Viktorija Timofeeva ha tentato il suicidio e ha lasciato un biglietto

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Viktorija Timofeeva “non era una cattiva madre“. Lo affermano le persone che negli ultimi mesi hanno avuto contatti con la 30enne russa e sua figlia Alessandra Lucia di tre anni. La bimba è morta venerdì 23 ottobre. A toglierle la vita è stata proprio la mamma, a Tortona, nel co-housing in cui era ospitata insieme alla bimba. Dopo aver ucciso la piccola, ha tentato il suicidio.

Tortona, figlia uccisa dalla madre Viktorija Timofeeva: parla la vicina

Chi ha vissuto accanto a Viktorija negli ultimi mesi, come riporta La Stampa, descrive la 30enne come una donna riservata, gentile e molto legata alla figlia.

“Le ho viste per l’ultima volta mercoledì all’ora di pranzo: erano sorridenti, splendide ed eleganti come sempre”, ha raccontato una vicina, aggiungendo che Viktorija è sempre stata affettuosa con Alessandra Lucia.

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Il movente dell’omicidio sarebbe ciò che è emerso dall’udienza di giovedì per l’affidamento della minore. Il tribunale aveva stabilito che il padre potesse vedere la figlia due volte a settimana, a patto che le visite avvenissero in un contesto protetto e sotto la supervisione dei servizi sociali.

Questa disposizione avrebbe gettato Viktorija nella disperazione. “Non è un buon padre“, aveva scandito davanti al giudice la donna che nel 2024 aveva denunciato l’uomo per violenza domestica. “Un semplice spintone”, aveva sostenuto la difesa. La vicenda giudiziaria non era mai approdata a dibattimento a seguito di una richiesta di archiviazione formulata dalla Procura.

Viktorija è arrivata in Italia dopo un buon percorso di studi e un buon percorso professionale in Russia. Aveva deciso di lasciare l’ex e di iniziare una nuova vita. Prima era stata ospite in una struttura protetta a Voghera, poi nel co-housing di Tortona.

“La sua è la parabola di una donna che si è sentita del tutto sola e abbandonata: senza occupazione, senza parenti né figure di riferimento vicine”, ha spiegato il suo difensore.

Il tentato suicidio e il biglietto scritto in russo

Stando a quanto ricostruito dal quotidiano La Stampa, la 30enne ha prima colpito mortalmente con un fendente la figlia, poi ha tentato di suicidarsi. Successivamente sarebbe stata lei stessa a mettersi in contatto con il 112 per allertare i soccorsi.

Nel suo alloggio è stato anche rinvenuto un testo manoscritto in lingua russa, ora nelle mani degli investigatori. Durante l’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari Riccardo Ghio, che si è riservato sulla misura cautelare, la donna si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

L’avvocata: “Tragedia scaturita da un isolamento profondo”

“La signora non si trova nelle condizioni psicofisiche adatte per affrontare un interrogatorio. Valuteremo in un secondo momento se chiedere al pubblico ministero di essere ascoltata”, ha dichiarato l’avvocata Federica Tartara, del foro di Alessandria.

“È una tragedia scaturita da un isolamento profondo e da un senso di disperazione totale: la violenza diretta contro la figlia è stata rivolta quella stessa notte anche contro sé stessa. Viktorija inoltre non padroneggia la lingua italiana e ogni scambio, compresi i colloqui difensivi, necessita della mediazione di un interprete”, ha concluso la legale.