Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato a Cuorgnè (Torino) un uomo di 41 anni, brasiliano naturalizzato italiano, ricercato a livello internazionale e condannato a 20 anni di carcere per violenze sessuali su minori. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile di Torino, è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra le autorità italiane e brasiliane, nell’ambito di un’indagine coordinata dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

Chi è il latitante arrestato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la cattura del latitante è avvenuta nel pomeriggio del 30 dicembre nel parcheggio di un supermercato a Cuorgnè, in provincia di Torino. L’uomo era ricercato da tempo per stupro di persone vulnerabili, reato per cui il Tribunale Penale del distretto di San Paolo lo aveva condannato a 20 anni di reclusione.

L’uomo, 41 anni, di origine brasiliana ma naturalizzato italiano, era latitante da tempo. Su di lui pendeva una condanna definitiva per violenze sessuali ai danni di minori, commesse nel suo Paese d’origine. La sua posizione era stata segnalata alle autorità italiane dall’Autorità Giudiziaria brasiliana tramite il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

I fatti contestati: abusi sessuali su minori

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i continui abusi sessuali sono stati perpetrati tra il 2012 e il 2018 in Brasile, all’interno di abitazioni familiari. L’uomo avrebbe approfittato del rapporto di parentela con i genitori delle vittime, che in più occasioni gli avevano affidato le bambine. Gli episodi contestati sono stati giudicati particolarmente gravi, tanto da portare alla condanna a 20 anni di carcere da parte del Tribunale Penale di San Paolo.

L’indagine e la cattura

La localizzazione del latitante è stata il risultato di una complessa attività investigativa, sviluppata nell’ambito del Progetto “Wanted”. Questo progetto, promosso e coordinato dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, ha visto la collaborazione della Squadra Mobile di Torino e del Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia. Attraverso servizi di pedinamento e appostamento, gli agenti sono riusciti a ottenere la certezza dell’identità dell’uomo e a intervenire nel momento opportuno.

L’arresto a Cuorgnè

Nel pomeriggio del 30 dicembre, la Squadra Mobile di Torino ha bloccato il latitante nel parcheggio di un supermercato a Cuorgnè. L’uomo non ha opposto resistenza ed è stato immediatamente accompagnato nel carcere di Ivrea. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto la custodia cautelare in carcere in attesa della procedura di estradizione verso il Brasile.

Le prossime fasi: estradizione e collaborazione internazionale

Dopo l’arresto, il ricercato è stato messo a disposizione della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Torino, competente per la procedura estradizionale.

ANSA