Bimbi intossicati dal cloro in piscina a Vicenza, malori dopo le perdite nella vasca: in 6 in Pronto Soccorso

Diversi bambini sono rimasti intossicati dal cloro in una piscina di Vicenza dove si erano recati con un campo estivo. La causa dell’intossicazione è probabilmente uno sversamento accidentale della sostanza all’interno delle vasche. Per alcuni è stato necessario l’intervento dei sanitari e il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale della città.

Bambini intossicati dal cloro in piscina a Vicenza

Durante la mattinata dell’11 luglio un gruppo di bambini che nuotava nelle piscine del quartiere San Pio X di Vicenza è rimasto intossicato da una quantità troppo alta di cloro nell’acqua delle vasche.

I primi sintomi sarebbero comparsi attorno alle 9:00, quando sei bambini di un centro estivo, tutti di età compresa tra i 7 e i 10 anni, hanno iniziato a lamentare bruciore agli occhi e alle vie respiratorie.

I sintomi si sono presto evoluti in una tosse molto persistente e anche in casi di congiuntivite, che hanno iniziato a colpire anche alcuni degli adulti presenti.

Le condizioni dei bambini

Nessuno dei bambini rimasti intossicati nelle piscine di Vicenza sembra essere in condizioni preoccupanti, stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa.

Alcuni sono stati medicati sul posto, mentre altri, per lo più in via precauzionale, sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Vicenza.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i tecnici dello Spisal per effettuare i rilievi del caso, insieme ai vigili del fuoco del nucleo specializzato in contaminazioni e alla polizia.

La Regione segue la situazione

L’ipotesi principale riguardo alle cause dell’incidente sarebbe uno sversamento di cloro all’interno delle vasche. Si tratterebbe di un evento accidentale.

Anche la regione veneto, attraverso il presidente Luca Zaia e l’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, sta seguendo il caso. Zaia ha dichiarato:

L’Ulss Berica, che ringrazio per la tempestività e professionalità ha subito attivato tutte le procedure necessarie e ci ha comunicato che le 15 persone coinvolte, trasportate al Pronto Soccorso del San Bortolo, non presentano sintomi significativi.

Oltre ai bambini infatti, anche 9 adulti hanno richiesto controlli medici a causa dell’intossicazione.