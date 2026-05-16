Bimbi scalzi e bendati per provare la rotta balcanica dei migranti, polemica sulla scuola in visita a Trieste

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

È nata una polemica dopo la partecipazione di alcuni alunni di una scuola primaria di Marostica a iniziative di solidarietà dedicate ai migranti presenti a Trieste. I bambini, scalzi e bendati, hanno dovuto percorrere un percorso con piccoli ostacoli da superare, sassi sotto i piedi e acqua addosso, per provare a immaginare cosa significhi attraversare la rotta balcanica senza essere scoperti.

Bimbi scalzi e bendati per l’iniziativa di solidarietà

Due classi quinte della scuola elementare Arpalice Cuman Pertile di Marostica, nel Vicentino, sono partite in viaggio d’istruzione a Trieste per distribuire pasti caldi e calzini ai migranti arrivati dopo giorni o settimane di cammino.

Il progetto educativo è però diventato un caso politico nazionale dopo la diffusione sui social di un video realizzato dall’associazione Linea d’ombra che si è occupata dell’iniziativa.

ANSA

Nel filmato, i bambini raccontano l’esperienza vissuta per aiutare chi ha più bisogno. Uno dei piccoli studenti ha illustrati anche l’esperienza sensoriale fatta a scuola, “bendati perché i migranti camminano nel buio per non farsi trovare dalla polizia”.

La polemica politica

Le parole dei bambini hanno fatto nascere una polemica da parte della politica.

L’europarlamentare della Lega, Anna Maria Cisint, ex sindaca di Monfalcone, ha annunciato un’interrogazione al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, parlando di “lavaggio del cervello in classe” e di alunni “costretti a simulare la rotta balcanica camminando a piedi scalzi sui sassi”.

L’europarlamentare vicentina di Fratelli d’Italia Elena Donazzan ha denunciato che si siano “usati bambini per veicolare messaggi ideologici” e che gli alunni siano stati invitati a immedesimarsi “in clandestini costretti a fuggire ai controlli delle forze dell’ordine”.

Donazzan ha poi difeso il ruolo delle forze dell’ordine, “un presidio di sicurezza che merita rispetto”, giudicando “diseducativo e pericoloso” qualsiasi messaggio che possa presentarle come “un ostacolo da aggirare”.

L’interrogazione a Valditara

Intanto, il deputato e vicecoordinatore veneto di FdI Silvio Giovine insieme alla collega Nicole Matteoni ha già depositato un’interrogazione a Giuseppe Valditara.

Nel testo si chiede di chiarire quali attività siano state svolte durante la gita, con quali autorizzazioni e che ruolo abbiano avuto i soggetti esterni coinvolti.

Su richiesta dell’Ufficio scolastico regionale, il dirigente scolastico dell’istituto di Marostica ha inviato una relazione in cui si spiega che tutto si è svolto secondo le procedure previste.

Il progetto, inserito nell’ambito dell’educazione civica, sarebbe infatti stato discusso dal consiglio di classe, approvato dal collegio docenti e condiviso con i genitori delle classe coinvolte.

Il commento del centrosinistra

Il centrosinistra ha invece difeso l’iniziativa con l’ex candidato alle Regionali Giovanni Manildo, portavoce dell’opposizione in consiglio regionale, che ritiene le interrogazioni del centrodestra “strumentalizzazioni politiche di cattivo gusto nei confronti di un’esperienza che invita gli studenti a mettersi nei panni di chi soffre”.

Per la consigliera regionale del Pd Chiara Luisetto si è trattato di “un’iniziativa educativa di alto spessore civico”.