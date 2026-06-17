Bimbi ustionati in un asilo a Castel di Lama, sono in codice rosso: maestra avrebbe usato liquido infiammabile

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Una fiammata, poi l’incidente. Due bimbi sono rimasti ustionati durante un’attività mentre si trovavano all’asilo di Castel di Lama (Ascoli Piceno) e sono stati trasportati all’ospedale di Torrette di Ancona. Secondo le prime indiscrezioni, durante l’attività la maestra avrebbe usato del liquido infiammabile. Gli accertamenti sulla vicenda sono in corso.

L’incidente a Castel di Lama

Nel pomeriggio di mercoledì 17 giugno in un asilo di Castel di Lama due bimbi di appena 5 anni sono rimasti ustionati mentre svolgevano un’attività con l’insegnante.

A ferirli sarebbe stata una fiammata. I piccoli sono stati trasportati con l’elisoccorso presso l’ospedale di Torrette di Ancona, dove sono arrivati in codice rosso.

©️ 2024 OpenMapTiles | ©️ 2024 OpenStreetMap contributors | ©️ 2024 TomTom | Tuttocittà

Uno dei due bambini sarebbe stato intubato prima del trasporto, stando a ciò che apprende Ansa. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze della dirigente scolastica e delle altre maestre.

Una volta ricevuta la segnalazione, sul luogo degli eventi sono arrivati anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’aula.

I sospetti su una maestra che avrebbe usato liquido infiammabile

Nel frattempo arrivano le prime versioni sulla dinamica del fatto. I due bimbi sono stati raggiunti da una fiammata mentre in aula, probabilmente, era in corso un’attività che prevedeva l’utilizzo di un non meglio specificato liquido infiammabile.

Nel frattempo dall’ospedale Torrette di Ancona i medici valutano il trasferimento dei due bambini presso il Centro Grandi Ustionati di Cesena.

La tragedia di Santa Maria di Leuca

Nella stessa giornata una tragedia ha travolto la comunità di Santa Maria di Leuca (Lecce): una bambina di 4 mesi ha accusato un improvviso malore mentre si trovava all’asilo nido, dopo aver manifestato difficoltà respiratorie.

Dagli esami non risulta che la piccola soffrisse di patologie pregresse, per questo si sospetta che la piccola sia morta per la sindrome della morte in culla o a seguito di un rigurgito. Nella stessa data, alle 2 di notte, un edificio di Casacalenda (Campobasso) che ospita un micronido e una scuola dell’infanzia ha preso fuoco. Gli inquirenti sospettano un’azione dolosa, dato che dai primi rilievi emerge che l’incendio sia partito dall’interno.