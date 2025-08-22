Bimbo cade dall'auto in corsa sulla provinciale per Viterbo, è grave: l'ipotesi sull'incidente

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un bimbo di 2 anni è caduto dall’auto in corsa guidata dalla madre sulla provinciale per Viterbo. Le sue condizioni di salute sono gravi. Secondo la prima ricostruzione della polizia, si tratterebbe di una tragica fatalità, ma le indagini su quanto accaduto sono ancora in corso.

Bimbo cade dall’auto a Viterbo: cos’è successo

L’incidente è avvenuto attorno alle ore 20 di giovedì 21 agosto sulla strada provinciale che da Corchiano porta a Viterbo, all’altezza di Canepina. Come riportato da La Repubblica, il bimbo era a bordo di una macchina guidata dalla madre, seduto sul seggiolino per neonati con la cintura di sicurezza allacciata. Vicino a lui era seduto il fratello, di 5 anni. Per motivi ancora da chiarire, la cintura del bimbo si è slacciata, la portiera dell’auto si è aperta e il bimbo è volato via dall’automobile in corsa.

La madre, sotto choc, non appena si è accorta di quanto successo ha fermato la macchina, è scesa e ha recuperato il bambino, caduto sulla carreggiata sbattendo la testa.

L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale che da Corchiano conduce a Viterbo, all’altezza di Canepina.

Come sta il bimbo caduto dall’auto a Viterbo

La donna ha portato di corsa il figlio al pronto soccorso dell’ospedale Santa Rosa di Viterbo. All’arrivo in ospedale, il bimbo era sanguinante e privo di sensi.

Dopo averlo visitato con estrema urgenza, i medici dell’ospedale di Viterbo hanno ritenuto le condizioni del bimbo troppo gravi e tali da rendere necessario il trasferimento d’urgenza con l’eliambulanza al policlinico Gemelli. Il bimbo è attualmente ricoverato nell’ospedale romano.

La ricostruzione della polizia sul bimbo caduto dall’auto a Viterbo

La polizia ha già ascoltato la madre del bambino per chiarire con precisione cosa sia successo.

In base alla ricostruzione dei fatti degli agenti che indagano sull’incidente avvenuto in provincia di Viterbo, si tratterebbe di una tragica fatalità. Le indagini, però, sono ancora aperte e non si può ancora escludere – come sottolineato da La Repubblica – che a slacciare la cintura di sicurezza del bimbo possa essere stato il fratello, anche solo per gioco, e che poi la portiera si sia aperta per una fatalità. Tutte le ipotesi sono ancora aperte sul tavolo degli agenti di polizia.