Bimbo caduto dall’auto a Viterbo, sospetti sul conducente dopo alcune indicazioni sbagliate: cos’ha detto

Arrivano aggiornamenti sulla vicenda del bambino di 2 anni caduto dall’auto in corsa a Viterbo. Proseguono infatti le indagini della polizia che sta iniziando ad avere qualche sospetto sul conducente: avrebbe detto che il piccolo si trovava su un seggiolino che però non è stato trovato sulla vettura.

Bimbo caduto dall’auto a Viterbo: le indagini

Fa discutere il caso del bimbo di 2 anni rotolato sulla strada da un’auto in corsa. Al suo interno si trovava il suo fratello di 5 anni, la madre e un amico di famiglia che era al volante. Nonostante le sue condizioni siano gravi, il piccolo non è in pericolo di vita.

Le indagini, partite da un’ipotesi di fatalità, ora non escludono altre piste: non convincono infatti alcune dichiarazioni rilasciate dal guidatore.

Il luogo dell’incidente

La ricostruzione

“I bambini erano legati sul seggiolino. Non sono stati trovati nella vettura? Ce li passiamo da una famiglia all’altra”, queste le parole alla polizia dell’uomo, un amico di famiglia, che si trovava alla guida quando il piccolo è caduto dalla Nissan che percorreva la strada provinciale che collega Vallerano a Canepina, nel Viterbese.

Queste giustificazioni però non hanno convinto gli agenti della Squadra mobile che, esaminando il veicolo, non hanno per l’appunto trovato traccia dei seggiolini. Per il momento né lui né la madre dei bambini sono stati denunciati ma la loro posizione è al vaglio degli inquirenti.

La pista più battuta resta quella dell’incidente. L’ipotesi, infatti, è che i due fratellini fossero in realtà seduti sui sedili posteriori senza cintura di sicurezza né seggiolini e che, giocando con la maniglia della portiera, l’abbiano aperta e fatto in modo che il più piccolo dei due cadesse.

Come sta il bambino di 2 anni

Tutte le ipotesi sono ancora aperte sul tavolo degli agenti di polizia, anche quella per cui il bimbo possa essere stato buttato giù dalla macchina di proposito, non dal fratellino. Una pista questa tenuta in considerazione ma per la quale non sarebbero comunque emersi elementi che possano perorarla.

I fatti risalgono alle 19 di giovedì 21 agosto. Mentre percorreva la provinciale, il piccolo è caduto dall’auto, è rotolato sulla strada e ha sbattuto con violenza il volto sull’asfalto. Per fortuna non è stato investito dai veicoli che sopraggiungevano ed è ruzzolato per strada in un tratto rettilineo e percorso a velocità moderata. Sulla vettura, di ritorno dopo aver fatto la spesa, erano presenti la madre e il conducente, un cittadino rumeno di 39 anni, amico della famiglia giunta solo due mesi fa dalla Romania e residente in zona.

I due si sono subito accorti di quanto accaduto: hanno raccolto il piccolo dalla strada e sono corsi all’ospedale Santa Rosa di Viterbo. Qui, compresa la gravità dell’incidente, i medici hanno disposto il trasferimento in eliambulanza al Gemelli. All’arrivo in ospedale, il bimbo era sanguinante e privo di sensi. Le sue condizioni di salute sono gravi ma non è in pericolo di vita. È ancora ricoverato con 20 giorni di prognosi nel reparto di terapia intensiva pediatrica per trauma cranico e una sospetta frattura dell’orbita di un occhio.