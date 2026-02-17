Bimbo col cuore bruciato a Napoli, Meloni chiama la madre Patrizia: "Stiamo facendo il possibile"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Giorgia Meloni ha telefonato a Patrizia Mercolino, la madre del bimbo a cui è stato trapianto un cuore “bruciato” a Napoli. La premier ha assicurato alla donna che avrà giustizia per l’accaduto. Il bambino di due anni è ricoverato in condizioni gravissime presso l’ospedale Monaldi, dove è stato effettuato il trapianto di cuore sul quale si stanno facendo accertamenti medico-legali.

Meloni ha telefonato alla madre del bimbo di Napoli

È stata la stessa Patrizia, madre del bimbo che ha ricevuto il trapianto di un cuore verosimilmente danneggiato, a svelare la telefonata ricevuta da Giorgia Meloni. La donna, in una video intervista, ha detto di aver sentito prima il presidente della regione Fico e poi la premier Meloni.

“Mi hanno espresso vicinanza e mi hanno detto che faranno giustizia, però l’ho ripetuto anche a loro che adesso la mia priorità è aiutarmi a trovare una soluzione per mio figlio”, ha detto la donna.

Bimbo col cuore bruciato, cos’ha detto Meloni alla madre

Il contenuto della telefonata tra Patrizia e Giorgia Meloni è stato confermato anche da Francesco Petruzzi, avvocato della famiglia del bambino. Lo stesso Petruzzi ha ribadito che, per il momento, la priorità della famiglia è trovare un cuore nuovo per il bambino e farlo tornare a casa guarito.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, la premier ha assicurato alla madre del piccolo che “si sta facendo il possibile per trovare un cuore compatibile”.

La premier, inoltre, ha detto di auspicare che venga fatta giustizia e che le eventuali responsabilità vengano a galla. ”Io credo e spero’ ancora nella possibilità di avere un cuore nuovo – ha detto Patrizia Mercolino a Repubblica – Domani ci sarà un nuovo consulto con esperti che arriveranno da tutta Italia. A questi medici non voglio chiedere niente, faranno il loro lavoro”.

L’indagine della Procura: focus su contenitore e ghiaccio

Mentre i medici lavorano per salvare la vita al bambino, le indagini della Procura di Napoli vanno avanti. L’attenzione degli inquirenti si sta concentrando sulla tipologia di contenitore utilizzato per il trasporto del cuore trapiantato. Un contenitore simile a quello utilizzato per mantenere le bibite fresche, ritenuto “anacronistico” soprattutto perché privo del sistema di monitoraggio delle temperature.

Secondo quanto si apprende dalle agenzie, il contenitore non rispetterebbe quanto previsto dalle linee guida acquisite dalla procura di Napoli con il pm Giuseppe Tittaferrante e il procuratore aggiunto Antonio Ricci. Inoltre, la Procura sta lavorando per ricostruire passo per passo quanto avvenuto dall’espianto al trapianto. Tra gli aspetti da chiarire c’è quello relativo alla tipologia di ghiaccio utilizzato per il trasporto del cuore e al presunto rabbocco di ghiaccio che sarebbe avvenuto a Bolzano.

Il cardiologo che seguiva il bambino è stato ascoltato come persone informata dei fatti, mentre nei prossimi giorni saranno interrogate altre persone, inclusi i sei indagati delle due equipe di Napoli.