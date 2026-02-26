Bimbo col cuore bruciato, appello del fratello maggiore di Domenico a mamma Patrizia: "Devi fargliela pagare"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Domenico, il bimbo con il cuore “bruciato“, è morto il 21 febbraio dopo un trapianto compromesso da errori di trasporto e conservazione dell’organo. La mamma, Patrizia, ha raccontato in tv la reazione del fratello più grande: “Fagliela pagare”. La Procura indaga per omicidio colposo, mentre vengono effettuate nuove verifiche sulle procedure mediche.

Patrizia, la reazione del fratello di Domenico

La tragedia di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni originario di Napoli, ha profondamente scosso l’Italia. Il piccolo era affetto da una grave cardiopatia congenita e attendeva un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli, operazione che gli è costata la vita a causa della probabile cattiva gestione dell’organo donato.

Durante la trasmissione “Dentro la notizia”, la mamma Patrizia Mercolino ha raccontato le reazioni degli altri due figli alla notizia della morte del piccolo.

“Alla più piccola abbiamo detto che Domenico non c’è più, è diventato un angioletto, però almeno non soffre più” ha spiegato. Chi ha avuto una reazione inaspettata è stato però il fratello più grande, in grado di comprendere maggiormente la situazione.

“Al grande io ho detto le stesse parole, però lui mi ha detto una cosa. ‘Mamma, io ti vedo in televisione e gliela devi fare pagare.’ Vuol dire che lui ha capito già tutto”.

Le indagini e la battaglia della famiglia

La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo e sottoposto a scrutinio diversi sanitari coinvolti nel processo di prelievo, trasporto e trapianto dell’organo. Indagini e sopralluoghi sono stati effettuati anche all’ospedale di Bolzano per ricostruire l’iter esatto dell’operazione e capire se siano state violate procedure di conservazione e trasporto dell’organo.

Patrizia, insieme all’avvocato della famiglia, ha indicato che la morte di Domenico non deve essere dimenticata: oltre all’appello per giustizia, la madre ha annunciato l’intenzione di istituire una fondazione in memoria di suo figlio per sensibilizzare sul tema dei trapianti e della sicurezza negli interventi pediatrici.

Il caso del bimbo con il cuore “bruciato”

A dicembre 2025, un cuore compatibile per Domenico era stato identificato e trasportato dalla città di Bolzano verso Napoli, ma secondo le indagini l’organo sarebbe stato danneggiato durante il trasporto, probabilmente a causa di un uso improprio del ghiaccio secco e dell’errata conservazione della temperatura.

Il trapianto è stato eseguito nonostante l’organo mostrasse chiari segni di danno da congelamento. I medici avrebbero tentato di scongelarlo, utilizzando prima acqua fredda, poi tiepida e infine calda, ma senza successo.

La decisione di procedere con l’impianto è stata motivata dall’equipe chirurgica con la “mancanza di alternative”. Dopo un periodo di supporto vitale post-operatorio, la salute di Domenico è peggiorata progressivamente e, non ritenuto idoneo a un secondo trapianto, è morto il 21 febbraio a causa di un deterioramento irreversibile delle sue condizioni cliniche.