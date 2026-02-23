Bimbo col cuore bruciato, avvocato della famiglia attacca il chirurgo Oppido: "Decideva lui sul trapianto"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’avvocato della famiglia del bimbo con il cuore bruciato attacca i medici. Nello specifico, il chirurgo Oppido e il dottor Esposito avrebbero illuso la famiglia. Secondo l’avvocato, infatti, fino alla sera prima Oppido aveva dichiarato che l’organo era trapiantabile e il giorno dopo no. L’ospedale invece smentisce le dichiarazioni di Francesco Petruzzi sulla cartella clinica incompleta riguardo al momento esatto della rimozione del cuore.

Le accuse dell’avvocato

L’avvocato della famiglia del piccolo Domenico, Francesco Petruzzi, ha accusato l’ospedale di aver fornito loro una cartella clinica incompleta, dalla quale mancherebbe il momento esatto nel quale si evince quando il cuore del piccolo è stato staccato. Ossia “il tracciato della circolazione extracorporea che dimostrerebbe il momento esatto in cui al bambino è stato tolto il suo cuore, prima di impiantare quello danneggiato”, ha dichiarato.

Questa evidenza è stata portata di fronte alla Procura, perché questo passaggio rappresenta uno degli elementi al vaglio degli investigatori. Il primario Guido Oppido ha infatti dichiarato che si è trattato di una scelta obbligata dall’impossibilità di reimpiantare il cuore nativo.

ANSA

L’inchiesta dovrà rispondere ai diversi interrogativi ancora aperti, mentre si ipotizza il reato di omicidio colposo.

La risposta dell’azienda ospedaliera

L’azienda ospedaliera ha smentito con fermezza la dichiarazione dell’avvocato Petruzzi. In una nota ufficiale precisano che il tracciato è legato alla cartella clinica e che è già stata acquisita dall’autorità giudiziaria il 20 gennaio 2026, poi consegnata alla famiglia il 19 febbraio.

Oltretutto i Nas, sempre secondo la nota, in data 20 febbraio avrebbero acquisito nuovamente il tracciato di circolazione extracorporea dando atto che era già inserito nella cartella clinica consegnata.

Quindi ci sarebbe la prova della dichiarazione dei Nas, che dimostrerebbe che il tracciato era già presente.

L’audio sulla trapiantabilità

La madre di Domenico dichiara di avere un audio nel quale il medico Oppido avrebbe dichiarato prima la trapiantabilità di un nuovo cuore e solo in seguito l’impossibilità a farlo.

In questo audio il medico dice di aver riportato un’affermazione differente il giorno prima per via della dolorosa comunicazione che doveva fare alla famiglia. “Ero disperato“, mette queste parole in bocca al medico lo stesso avvocato.

La madre ha vissuto tale scambio come un’illusione e, telefono alla mano, è pronta a portare questa prova in Procura. Oltre il dolore, la madre del piccolo domenico torna a parlare della nascita della fondazione in suo nome.