Bimbo col cuore bruciato, botta e risposta tra il Monaldi e l'avvocato Petruzzi sulla cartella clinica

È in atto un vero e proprio botta e risposta tra Francesco Petruzzi e l’ospedale Monaldi, dove il piccolo Domenico è morto a seguito del trapianto di un cuore bruciato. Il legale di Patrizia Mercolino aveva accusato il nosocomio di non aver indicato il diario di perfusione nella cartella clinica, ovvero il momento esatto dell’espianto del cuore del bambino; l’ospedale aveva negato tale circostanza. A Lo Stato delle Cose Petruzzi spiega che in realtà si parlava di una scheda di perfusione e che questo passaggio era già stato chiarito, ma manca la chiarezza sull’orario in cui è stato estratto il cuore del piccolo Domenico.

L’avvocato Petruzzi risponde alla smentita del Monaldi

In collegamento con Lo Stato Delle Cose il 23 febbraio, l’avvocato Francesco Petruzzi ha nuovamente replicato alla nota inviata dal Monaldi in cui l’ospedale smentiva l’assenza di un diario di perfusione nella cartella clinica.

Il legale di Patrizia Mercolino ha chiarito che “in realtà non c’era un diario di perfusione ma vi era una scheda di perfusione messa a pagina 73 della cartella”, ma il dettaglio “della scheda di perfusione lo avevo già chiarito stamattina”, dice Petruzzi, quindi “il Monaldi smentisce un passaggio già chiarito“.

Quindi, dalla scheda di perfusione emerge che “il clampaggio aortico – ovvero l’interruzione temporanea del flusso sanguigno in un segmento tramite l’occlusione dell’aorta con apposite pinze, nda – è avvenuto alle 14:18“, e dagli audit di Oppido acquisiti e riportati da Repubblica viene fuori che il box con il cuore nuovo sarebbe arrivato alle 14:30.

Eppure nella cartella clinica sarebbe presente un altro dato: “Il cuore sarebbe arrivato contemporaneamente all’espianto”, dice Petruzzi citando il documento, ma ci sarebbe anche scritto che “la box è stata aperta in un momento successivo e ci si è accorti che il cuore era un unico blocco di ghiaccio“. Brevemente, esistono tante verità diverse sulle quali farà luce l’inchiesta.

Le indagini e il mistero del cuore bruciato

Resta da capire quale sia realmente l’orario dell’espianto del cuore del piccolo Domenico e quale dell’arrivo del box da Bolzano. Come noto, le persone indagate per questa vicenda sono sette e dovranno chiarire cosa non abbia funzionato durante il trasporto del cuore da Bolzano.

Come altrettanto noto, il cuore destinato a salvare la vita di Domenico è arrivato bruciato in quanto conservato in ghiaccio secco anziché ghiaccio naturale.

Qual era la versione dell’ospedale

Come ribadito da Petruzzi, che contestava la mancanza di un diario di perfusione, il Monaldi aveva smentito questa verità con una nota e aveva specificato che il documento sarebbe stato “acquisito dall’autorità giudiziaria in data 20 gennaio 2026 e consegnato alla famiglia il 19 febbraio 2026″.

Inoltre: “I Nas hanno, in data 23 febbraio 2026, acquisito nuovamente il tracciato di circolazione extracorporea dando atto che era già inserito nella cartella clinica consegnata“, come chiarito anche da Petruzzi in collegamento con Lo Stato delle Cose.