Bimbo col cuore bruciato, caso sulle dimissioni del direttore amministrativo del Monaldi che poi le ritira

Caos sull’azienda ospedaliera dei Colli di Napoli. In una nota hanno fatto sapere che il direttore amministrativo dell’ospedale Monaldi, Alberto Pagliafora, dove era stato operato il bambino a cui è stato trapiantato un cuore bruciato, “ha ritirato le dimissioni”. Il segretario regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello aveva espresso apprezzamento per la scelta di Pagliafora di lasciare l’incarico e aveva aggiunto di attendere “le dimissioni di altri”.

Le dimissioni ritirate del direttore amministrativo del Monaldi

A poche ore dalla presentazione delle dimissioni, il direttore amministrativo dell’ospedale Monaldi ha fatto un passo indietro.

In una nota, l’Azienda Ospedaliera dei Colli ha comunicato “che il direttore amministrativo Alberto Pagliafora ha ritirato le dimissioni rassegnate qualche ora fa per seri problemi familiari”.

“La decisione di proseguire nel proprio incarico – hanno fatto sapere – è maturata a seguito di una riflessione personale nella consapevolezza della delicatezza della fase che l’ospedale sta attraversando e dell’importanza di garantire continuità amministrativa e organizzativa alle attività dell’ente. L’Azienda prosegue con determinazione nel suo lavoro”.

Il commento di Martusciello sulle dimissioni

La notizia delle dimissioni di Pagliafora era invece stata accolta favorevolmente dal segretario regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello.

“Le dimissioni del direttore amministrativo dell’Azienda dei Colli Pagliafora sono un gesto che apprezziamo e che va nella giusta direzione”, aveva comunicato in una nota il politico.

“Dà l’idea del clima che si vive nell’ospedale Monaldi”, aveva dichiarato Martusciello.

“Si è consapevoli che possano esserci stati errori e omissioni e del non voler essere complici di un omicidio. Attendiamo ora le dimissioni di altri”, aveva concluso.

Ma il dietro front cambia tutto e apre un caso.

La situazione di stress lavorativo al Monaldi

Sempre con una nota, la Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli ha comunicato che, “a seguito del tragico evento del 23 dicembre 2025, sono pervenute diverse comunicazioni da parte del personale del comparto impegnato nelle attività di sala operatoria dell’Unità Operativa Complessa di Cardiochirurgia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite”.

“Tutte le segnalazioni, unitamente alle richieste di trasferimento presentate da alcuni operatori, sono state immediatamente trasmesse alla Medicina del Lavoro e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione affinché venisse valutata la possibile correlazione con situazioni di stress lavorativo, anche in relazione al tragico evento verificatosi”, si legge ancora nel testo.

L’azienda ha inoltre fatto sapere che gli atti “sono stati contestualmente trasmessi all’Ufficio Procedimenti Disciplinari che, all’esito di una valutazione complessiva dei fatti e dei comportamenti successivamente tenuti, ha ritenuto di adottare provvedimenti cautelari di sospensione dal servizio e dall’incarico, di particolare gravità, differenziando le posizioni dei medici coinvolti”.