Bimbo col cuore bruciato, chat degli infermieri su Guido Oppido durante il trapianto: "Non ha voluto nessuno"

Nuovi sviluppi nella vicenda di Domenico Caliendo, il bimbo col “cuore bruciato”, morto lo scorso 21 febbraio. Nelle chat private al vaglio degli inquirenti, gli infermieri parlano della vicenda e commentano il comportamento del cardiochirurgo Guido Oppido che – si legge – non aveva voluto nessuno con sé durante l’intervento.

Bimbo col cuore bruciato, le novità

Ci sono diverse chat tra gli infermieri agli atti dell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. In esse i sanitari discutono di quanto stesse accadendo all’ospedale Monaldi di Napoli, del cuore che era arrivato da Bolzano e del trapianto che non ha portato agli esiti sperati.

Alcune di queste conversazioni sono state diffuse dal programma Ore 14 su Rai Due e fanno riferimento al pomeriggio del 23 dicembre scorso quando il cuore arrivato da Bolzano era stato impiantato nel piccolo paziente ma senza che l’organo riuscisse a ripartire.

Le chat degli infermieri del Monaldi

Un’infermiera si informa su WhatsApp con i colleghi sull’andamento delle cose ma riceve una secca risposta del caposala: “Non va… zero… è una pietra”, una reazione che spinge la prima ad esclamare: “Mamma mia. Se lo tengono sulla coscienza”.

In precedenza, la stessa infermiera aveva provato a chiedere ad altri colleghi presenti in sala operatoria, ricevendo risposte simili. “Hanno portato il cuore nel ghiaccio secco. Si è congelato, forse non lo può impiantare… è un casino. Per scongelarlo lo abbiamo messo nell’acqua calda, ti ho detto tutto. Se riparte è un miracolo”, questa la spiegazione della situazione che le era stata fornita.

Gli infermieri presenti in sala operatoria continuano: “Stiamo da tre ore per cercare di togliere il ghiaccio, si è congelato tutto. Un’ora c’è voluta solo per cacciarlo dalla borsa buttando acqua calda. Ho tre polpastrelli della mano destra che non sento più”, dice uno di loro.

Il riferimento a Guido Oppido

Nei discorsi tra colleghi si legge anche un messaggio che fa riferimento al cardiochirurgo Guido Oppido. “Ma lui ha fatto il pazzo?”, chiede la prima infermiera dopo che, finito il suo turno, si stava dirigendo a casa pur volendo sapere come procedessero le cose al Monaldi.

“Pazzo? E che te lo dico a fare?! Sì, lo sta mettendo. Non ha voluto nessuno. Ha detto: ‘Lasciatemi solo, andatevene da qua”, dice un infermiere riferendosi a Oppido che era andato avanti nel trapianto di cuore.

Queste chat, come detto, sono tra gli atti dell’inchiesta che vuole far luce sulla morte di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e 3 mesi deceduto all’ospedale Monaldi di Napoli il 21 febbraio, su cui è stata eseguita in queste ore l’autopsia.