Bimbo col cuore bruciato, chi sono i 7 indagati per omicidio colposo dal primario di Chirurgia all'anestesista

Sono saliti a 7 gli indagati per omicidio colposo nell’inchiesta aperta dalla Procura di Napoli dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo, deceduto a soli 2 anni due mesi dopo il trapianto del cuore bruciato. Tra le figure professionali finite sotto la lente degli inquirenti ci sono il primario dell’ospedale Monaldi, la veterana del reparto di Cardiochirurgia, l’anestesista esperta e tre persone specializzate. L’avvocato Francesco Petruzzi ha chiesto che l’ipotesi di reato venga convertita in omicidio volontario.

Chi sono i 7 indagati per omicidio colposo

Come riporta Repubblica, sotto la lente della Procura di Napoli ci sono il primario del reparto di Cardiochirurgia pediatrica Guido Oppido, il professionista che ha eseguito il trapianto al piccolo Domenico.

Tra le figure della sua équipe comparse nel registro degli indagati c’è anche Francesca Blasi, esperta anestesista, e ci sono anche le due giovani cardiochirurghe Mariangela Addonizio e Emma Bergonzoni.

Sempre Repubblica aggiunge il nome di Gabriella Farina, veterana del Monaldi che ha guidato lo staff durante le operazioni a Bolzano e che ha effettuato l’espianto del cuore dal corpo del donatore. Insieme a lei c’era Vincenzo Pagano.

Ansa infine scrive che lunedì 23 febbraio sul registro degli indagati è stata iscritta una settima persona, una dirigente medico del nosocomio partenopeo che – da quanto si apprende – non ha partecipato né all’espianto né all’intervento del piccolo Domenico.

La richiesta dell’avvocato Petruzzi

Come anticipato, l’avvocato che assiste Patrizia Mercolino, Francesco Petruzzi, ha chiesto l’aggravamento del capo d’accusa nei confronti dei sette professionisti coinvolti nell’indagine da omicidio colposo a omicidio volontario con dolo eventuale.

Secondo il legale ci sarebbe stata una volontà di occultamento della verità nei confronti della madre del bambino, e non un difetto di comunicazione, il tutto – sempre secondo Petruzzi – per nascondere le colpe mediche delle irregolarità avvenute durante il trasporto dell’organo da Bolzano.

La Procura chiede l’incidente probatorio

Nel frattempo la Procura di Napoli ha chiesto un incidente probatorio, e la decisione del giudice per le indagini preliminari è attesa per i prossimi giorni.

Come anticipato nei giorni scorsi, infine, Patrizia Mercolino ha avuto un colloquio con il notaio Roberto Dante Cogliandro per avviare la Fondazione Domenico Caliendo affinché “non accada più a nessun altro bambino e che nessun’altra famiglia provi il dolore che stiamo provando noi in questo momento”.