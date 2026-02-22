Bimbo col cuore bruciato, consegnata cartella clinica incompleta di Domenico: la denuncia dell'avvocato

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

L’avvocato Francesco Petruzzi ha denunciato una grave mancanza dalla cartella clinica di Domenico, il bimbo di due anni morto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore fallito. In particolare, secondo il legale, mancherebbe il diario di perfusione, “ossia il tracciato della circolazione extracorporea che dimostrerebbe il momento esatto in cui al bambino è stato tolto il suo cuore, prima di impiantare quello danneggiato”.

Le indagini sulla morte di Domenico

La tragedia e i giorni di angoscia per la sorte del piccolo Domenico sono seguiti dal dolore ma anche dalla ricerca della verità per ricostruire quando accaduto al bambino di due anni.

L’inchiesta dovrà far luce sugli errori che hanno portato a compromettere il funzionamento del cuore che avrebbe dovuto salvare la vita a Domenico che invece, a partire dall’intervento, il 23 dicembre, si è aggravato sempre più fino alle morte, il 21 febbraio.

Sei medici sono indagati ed è stato disposto il sequestro della salma per l’esame autoptico.

La cartella clinica incompleta

Intanto, come riporta l’Ansa, l’avvocato Francesco Petruzzi che assiste la famiglia del bimbo, ha detto di aver ricevuto una cartella clinica incompleta.

“Dalla cartella clinica di Domenico che ci ha inviato il Monaldi manca il diario di perfusione“, ha spiegato il legale.

In pratica, ha aggiunto, manca “il tracciato della circolazione extracorporea che dimostrerebbe il momento esatto in cui al bambino è stato tolto il suo cuore, prima di impiantare quello danneggiato“.

Manca il minutaggio preciso

L’avvocato ha annunciato l’intenzione di andare lunedì in procura “per segnalare l’anomalia e chiedere a loro che acquisiscano questo documento, se già non l’hanno fatto”.

Secondo Petruzzi, che ne parlerà con il procuratore aggiunto Ricci, ci sarebbero anche delle imprecisioni su orari e tempistiche.

“Le varie fasi sono descritte cronologicamente ma manca il minutaggio preciso, che sarebbe necessario per comprendere il succedersi degli eventi”, ha spiegato.

Autopsia e ricerca della verità

L’autopsia sul corpo del piccolo Domenico intanto non è ancora stata fissata. Per questo al legale della famiglia spetta anche il compito di depositare la nomina dell’anatomopatologo di parte.

“Non attribuirò colpe finché non conoscerò la verità. Ma qualcuno dovrà pagare”, ha intanto detto Patrizia, la mamma di Domenico.

La donna ha più volte ribadito la necessità di fare chiarezza: “Io non sto dando la colpa a nessuno. Voglio solo la verità. Quando uscirà fuori, si saprà chi ha sbagliato. A me interessa solo che venga fatta giustizia”, ha sottolineato.