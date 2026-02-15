Bimbo col cuore bruciato, cos'è la cardiomiopatia dilatativa di cui soffre e quali sono i sintomi

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il bambino di due anni a cui è stato trapiantato un cuore “bruciato” soffre di cardiomiopatia dilatativa (Cmd). La malattia è stata scoperta quando il piccolo aveva pochi mesi e si tratta di una condizione considerata rara nei più piccoli, con una frequenza di 0,57 casi per 100mila persone all’anno. Il ventricolo sinistro del cuore è dilatato e non riesce a contrarsi in modo normale.

Cos’è la cardiomiopatia dilatativa

La cardiomiopatia dilatativa, di cui soffre il bambino di due anni col cuore “bruciato”, è una malattia che colpisce il muscolo cardiaco e che compromette la capacità del cuore di pompare efficientemente il sangue verso il resto dell’organismo.

Come riporta l’Humanitas, si riscontra prevalentemente il ventricolo sinistro, la parte del cuore che invia il sangue nel resto dell’organismo attraverso l’aorta.

Si tratta di un ingrossamento del ventricolo, che si associa a una ridotta capacità di pompare il sangue.

Anche se in alcuni casi può essere asintomatica, la cardiomiopatia dilatativa è una malattia che, se non trattata, nel tempo può portare a scompenso cardiaco, una sindrome caratterizzata dall’accumulo di liquidi nei polmoni (congestione polmonare), nell’addome, nelle gambe e nei piedi, insufficienza (ossia incontinenza) valvolare mitralica e/o tricuspidale secondaria alla dilatazione ventricolare, e aritmie che possono anche causare morte improvvisa.

Quali sono i sintomi della cardiomiopatia dilatativa

In genere i sintomi della cardiomiopatia dilatativa sono quelli dello scompenso cardiaco oppure sono dovuti ad aritmie e possono includere debolezza, fatica generalizzata, respiro affannoso in occasione di sforzi talora anche modesti o quando si è sdraiati.

Si può avvertire anche tosse secca persistente, gonfiore addominale, delle gambe, dei piedi e delle caviglie, aumento improvviso di peso causato dalla ritenzione idrica, perdita di appetito, palpitazioni, capogiri o svenimenti, in particolar modo provocati dall’insorgenza di aritmie.

Nella maggior parte dei casi la cardiopatia dilatativa si sviluppa a seguito di infarti e malattia delle coronarie (cardiopatia ischemica), ipertensione arteriosa non controllata (cardiopatia ipertensiva) o malattie primitive delle valvola cardiache (cardiopatia valvolare). Si tratta in questi casi di cardiopatia dilatativa secondaria.

In altri casi, invece, non è possibile risalire alle cause dell’ingrossamento del cuore e la cardiomiopatia dilatativa viene perciò definita primitiva (o cardiomiopatia propriamente detta).

I motivi per cui il cuore può ingrossarsi sono diversi: mutazioni genetiche tendenzialmente ereditarie del DNA dei geni deputati alla funzione cardiaca (circa il 40% dei casi), difetti congeniti, pregresse infezioni del miocardio o malattie infiammatorie sistemiche, abuso di alcol o di sostanze stupefacenti, alcuni chemioterapici, esposizione a sostanze tossiche come il piombo, il mercurio e il cobalto, malattie renali e della tiroide. In alcuni casi, più rari, la causa rimane sconosciuta e si definisce idiopatica.

Il trapianto e la mortalità

La cardiomiopatia dilatativa è spesso caratterizzata da una rapida evoluzione ed elevata mortalità e costituisce la principale indicazione al trapianto cardiaco in bambini oltre il primo anno di età.

È la cardiomiopatia più frequente nell’età pediatrica e il 10-25% dei casi è riferibile a un’infezione miocardica, solitamente da virus.

Nei casi più gravi, refrattari ai trattamenti, è indicato l’impianto di dispositivi di assistenza ventricolare sinistra (LVAD) o il trapianto di cuore.