Bimbo col cuore bruciato, dalla relazione del Ministero ipotesi danneggiamento già a Bolzano per un farmaco

Proseguono le indagini sul caso del piccolo Domenico, il “bimbo dal cuore bruciato” morto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto fallito del cuore. Dalla relazione degli ispettori del ministero della Salute sarebbe emerso che alla base del danneggiamento dell’organo potrebbe esserci stato un errore nel dosaggio di un farmaco a Bolzano, dove era stato effettuato l’espianto del cuore.

Bimbo col cuore bruciato, ipotesi danneggiamento a Bolzano

Ci sarebbe forse un errore durante l’operazione di espianto del cuore all’ospedale di Bolzano alla base del danneggiamento dell’organo destinato al piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni morto il 21 febbraio a Napoli a seguito di trapianto fallito.

È quanto emerso, riporta Repubblica, dalla relazione degli ispettori del ministero della Salute e del Centro nazionale trapianti.

Per il decesso del “bimbo dal cuore bruciato” sono indagate sette persone, medici e sanitari dell’ospedale Monaldi di Napoli che si occuparono del trasporto del cuore e del trapianto.

Ora, da quanto trapela dal lavoro degli ispettori ministeriali, sembra il cuore possa essere stato compromesso ben prima dell’arrivo a Napoli.

Cosa dice la relazione degli ispettori del ministero

Nei giorni scorsi gli esperti del ministero della Salute e del Centro nazionale trapianti hanno condotto sopralluoghi all’ospedale Monaldi di Napoli e a quello di Bolzano, dove era stata effettuata l’operazione di espianto del cuore.

Dalla loro relazione sarebbe emerso che un dosaggio sbagliato di un farmaco potrebbe aver danneggiato l’organo già a Bolzano.

Secondo gli esperti un anestesista dell’ospedale altoatesino potrebbe aver somministrato un dosaggio non corretto di un farmaco prima che il cuore venisse espiantato.

Il cuore destinato al piccolo Domenico sarebbe dunque già stato danneggiato e compromesso prima del discusso trasporto a Napoli, avvenuto in modo non corretto con l’uso di ghiaccio secco.

L’avvocato della famiglia: “Non muta responsabilità del Monaldi”

“Questo verrà accertato dall’autopsia con l’esame sui tessuti”. Così l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bimbo, commenta all’Ansa la notizia del possibile danneggiamento del cuore già a Bolzano.

Secondo l’avvocato però l’eventuale errore “non muta il quadro delle responsabilità dell’equipe del Monaldi”.

“Dalle prime indagini – spiega – è emerso che il team di Napoli era partito senza un perfusionista e che la dottoressa Farina abbia chiesto che l’infusione del liquido venisse effettuata da un’altra persona”; sarebbe stata poi “la stessa dottoressa del Monaldi a indicare quanto liquido infondere e in quanto tempo”.

Spunta un secondo caso del 2021

Intanto spunta un altro caso di morte post-trapianto pediatrico al Monaldi, risalente ad alcuni anni fa.

A rivelarlo è lo stesso Petruzzi, che ha annunciato che una seconda famiglia si è rivolta al suo studio per chiedere approfondimenti.

Nell’agosto 2021, nello stesso reparto dell’ospedale napoletano, la figlia di un anno venne sottoposta a trapianto di cuore. Poi nel marzo 2023 il decesso.

Tra i dettagli emersi, c’è l’utilizzo per il trasporto del cuore di un contenitore analogo a quello usato per il piccolo Domenico.

I dubbi ai genitori della piccola sono venuti nei giorni scorsi, dopo le prime rivelazioni sul caso del bimbo morto il 21 febbraio. Ora vogliono capire se ci sia stato qualche eventuale errore o problema nel loro caso.