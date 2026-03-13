Bimbo col cuore bruciato, donazioni organi in aumento dopo la storia di Domenico: la gioia della madre

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Non c’è stato, al momento, il temuto effetto negativo sulle donazioni di organi a seguito della vicenda del piccolo Domenico, il bimbo col cuore bruciato morto il 21 febbraio scorso all’ospedale Monaldi di Napoli. Anzi, stando ai dati più recenti del Centro Nazionale Trapianti, le donazioni di organi in Italia risultano in aumento nei primi mesi del 2026. “È una notizia che mi riempie di gioia”, commenta la madre del bimbo, Patrizia Mercolino. “È importante – dice – continuare ad avere fiducia nella buona sanità, nell’impegno quotidiano dei medici”.

Bimbo col cuore bruciato, donazioni organi in aumento

Nei primi due mesi dell’anno le donazioni di organi sono aumentate in Italia rispetto allo stesso periodo del 2025.

È quanto emerge dagli ultimi dati diffusi dal Centro Nazionale Trapianti, che evidenziano un andamento positivo sia per le donazioni che per i trapianti effettuati.

ANSA

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e l’8 marzo 2026 sono state registrate 340 donazioni, contro le 316 dello stesso periodo dell’anno precedente.

Nello stesso periodo, i trapianti effettuati sono saliti da 764 a 837. E cala il tasso di opposizione nelle rianimazioni, dal 27,7% al 26,9%.

Dati che smentiscono, almeno per ora, il timore di possibili ripercussioni negative legate alla vicenda del bimbo col cuore bruciato.

Il caso, che ha avuto grande risonanza mediatica, aveva fatto temere un possibile calo della fiducia nel sistema delle donazioni d’organi. Così non è stato.

La gioia della madre di Domenico

Dati ben accolti da Patrizia Mercolino, la madre del bimbo morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato: “È una notizia che mi riempie di gioia“.

“Ho sempre creduto – dice all’Ansa – nella donazione di organi, fino all’ultimo istante di vita di mio figlio ho chiesto e sperato che arrivasse un cuore nuovo”.

“È importante continuare ad avere fiducia nella buona sanità, nell’impegno quotidiano dei medici”, sottolinea la mamma del piccolo Domenico.

“La Fondazione intitolata a Domenico, che presenteremo il 18 marzo, intende anche promuovere la cultura del dono, della solidarietà, dell’attenzione a chi soffre”, aggiunge.

“So cosa significhi attendere per anni la telefonata che può riaprire la speranza di vita per una persona cara, spero che questo trend di donazioni si rafforzi ulteriormente, anche per onorare la memoria del mio piccolo guerriero Domenico”.

Le indagini

Vanno avanti intanto le indagini della Procura di Napoli sulla morte del piccolo all’ospedale Monaldi.

Al momento ci sono sette medici indagati per omicidio colposo, tra quelli che hanno effettuato il trapianto e quelli che si sono occupati del prelievo e del trasporto del cuore da Bolzano.

Una tappa fondamentale sarà quella del prossimo 28 aprile, quando nell’ambito dell’incidente probatorio all’Istituto di medicina legale di Bari saranno effettuati alcuni accertamenti sul cuore espiantato e su quello del bambino.