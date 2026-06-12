Bimbo col cuore bruciato, Guido Oppido ed Emma Bergonzoni sospesi dalla professione: mamma di Domenico esulta

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Il primario dell’ospedale Monaldi, Guido Oppido, e la seconda operatrice, Emma Bergonzoni, sono stati sospesi dalla professione. I due medici sono accusati di falso e di omicidio colposo nell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico, il bimbo di due anni e mezzo al quale era stato trapiantato un cuore bruciato.

La sospensione dei due medici

Come riporta La Repubblica, il provvedimento, eseguito dai carabinieri del Nas diretti dal colonnello Alessandro Cisternino, ha disposto l’interdizione di un anno per il primario e di sette mesi per la collega.

Il giudice Mariano Sorrentino ha accolto la richiesta di misura interdittiva avanzata dal pm Giuseppe Tittaferrante e dal procuratore aggiunto Antonio Ricci che ipotizzano nei confronti dei due indagati, oltre all’accusa di omicidio colposo, contestata anche ad altri cinque medici del presidio napoletano, di aver attestato due circostanze non vere nella documentazione clinica.

ANSA

I due medici non avrebbero detto il vero riguardo alla contemporaneità tra l’avvio della circolazione extracorporea e l’arrivo al Monaldi dell’equipe proveniente da Bolzano e la contestualità dell’inizio dell’espianto del cuore nativo del bimbo con l’apertura del contenitore con l’organo da trapiantare.

La reazione della mamma di Domenico

“Sono commossa. È un primo momento di verità”, avrebbe detto la mamma di Domenico, Patrizia Mercolino, dopo aver saputo della sospensione del primario e della sua collega.

La donna avrebbe aggiunto che è “un momento di verità sancito da un giudice terzo e imparziale e siamo soddisfatti del risultato, perché il fatto che sia stato applicato il massimo della misura a Oppido ci dà grande speranza che la misura regga anche davanti al tribunale del Riesame”.

“La notizia di oggi per me è solo una piccola battaglia vinta – ha confidato – perché mio figlio non me lo ridarà nessuno indietro. Però, comincerà a riposare in pace. Una piccolissima vittoria, ma la strada è molto lunga. Noi andiamo avanti, non molliamo”.

Perché il giudice ha sospeso i medici

Il giudice avrebbe deciso la misura interdittiva per impedire “la perpetrazione di ulteriori illeciti della stessa specie”. Secondo il gip nella documentazione è stata “rappresentata una ricostruzione temporale ideologicamente falsa di fasi nodali e cruciali dell’operazione”.

Per il giudice delle indagini preliminari, sarebbe stato falsificato il referto operatorio del trapianto di cuore di Domenico Caliendo “anteponendo gli interessi personali all’esigenza di accertamento della verità”.

Con “una narrazione che consentisse loro di respingere eventuali censure di imprudenza“, i due medici avrebbero prodotto una mendace ricostruzione delle fasi temporali dell’intervento fallito del 23 dicembre 2025, costato la vita del bimbo di due anni e mezzo il 21 febbraio.

Secondo la ricostruzione del Nas e della Procura di Napoli, avrebbero tolto il cuore malato prima che l’equipe proveniente da Bolzano con quello del donatore giungesse in sala operatoria. L’intervento sarebbe inoltre iniziato prima dell’arrivo e dell’apertura del box frigo contenente un cuore reso inutilizzabile dal ghiaccio secco.

Nelle 74 pagine dell’ordinanza si documentano le pressioni esercitate sui sanitari che avevano annotato gli orari reali come anche la reticenza a informare i genitori del bimbo i quali, solo dalla stampa, avrebbero poi scoperto le reali ragioni del fallimento dell’operazione.

Per il giudice sia Oppido, sia Bergonzoni avevano invece “l’obbligo professionale ed etico” di informare la famiglia e non avendolo fatto hanno tradito “il rapporto fiduciario tra medico e paziente”.

Come riporta Ansa, con l’ordinanza si fissano anche alcuni punti destinati a essere determinanti per l’omicidio colposo in concorso, contestato anche ad altri 5 medici, che vede come concausa il difetto di coordinamento – omesso nel referto falsificato – tra i medici provenienti da Bolzano e quelli a Napoli.

Il legale della famiglia di Domenico

L’avvocato Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, ha espresso soddisfazione per la decisione del giudice.

“È stato applicato il massimo previsto” e questo “ci rende fiduciosi sulla tenuta della misura davanti al Riesame”, ha detto.

“Per la prima volta – ha sottolineato – viene sancito il comportamento doloso tenuto dai due medici”.

Secondo gli avvocati Vittorio Manes ed Alfredo Sorge, legali del dottore Oppido, invece, la ricostruzione del gip non è condivisibile: “depositeremo una estesa impugnazione”, hanno annunciato.