Bimbo col cuore bruciato, Guido Oppido sospeso non collabora e cresce la tensione al Monaldi

Mentre vanno avanti le indagini sul caso del piccolo Domenico, il bimbo col cuore bruciato morto il 21 febbraio dopo un lungo calvario, cresce la tensione all’ospedale Monaldi di Napoli. Dopo la sospensione dal servizio di due medici, dalle carte in mano alla procura emerge un clima pesante nel reparto di Cardiochirurgia pediatrica, con il chirurgo Guido Oppido, che operò il bimbo, definito “non cooperativo”. Mentre l’altra chirurga sospesa, Gabriella Farina, punta il dito contro il personale dell’ospedale di Bolzano, da dove proveniva il cuore per il trapianto.

Bimbo col cuore bruciato, sospesi due medici

L’Azienda ospedaliera dei Colli ha sospeso dal servizio due chirurghi dell’ospedale Monaldi di Napoli, indagati assieme ad altri quattro per la morte del piccolo Domenico.

Si tratta di Guido Oppido, il primario della Cardiochirurgia pediatrica che il 23 dicembre impiantò al bimbo il cuore danneggiato, e di Gabriella Farina, che guidò il team che andò a prelevare l’organo a Bolzano.

Farina è stata sospesa dal lavoro per un mese, Oppido è stato sospeso senza retribuzione “fino all’esito del procedimento penale, e, in ogni caso, nei limiti massimi stabiliti ex lege”.

Clima teso all’ospedale Monaldi

Mentre vanno avanti le indagini della procura di Napoli, dagli audit e dalla relazione interna dell’azienda ospedaliera emerge un quadro di tensione e conflitto nel reparto di Cardiochirurgia pediatrica del Monaldi ben prima della tragedia.

Dai verbali di una riunione con la direzione dell’ospedale del 9 febbraio, riporta il Messaggero, l’equipe che ha seguito il caso del bimbo spiega di non aver mai saputo della disponibilità di un refrigeratore più moderno rispetto a quello usato.

Guido Oppido “non è collaborativo”

E quando il direttore sanitario chiede se sia stata fatta un’attività formativa in merito, nessuno risponde.

Nessun corso formativo per il primario Oppido, che “non partecipa e non è collaborativo“.

Mentre Farina “nemmeno sapeva di essere stata individuata come Responsabile della gestione della lista d’attesa del piccolo paziente”.

La chirurga Farina accusa Bolzano per errore sul ghiaccio

Secondo gli avvocati della cardiochirurga Gabriella Farina, la situazione al Monaldi sarebbe stata meno caotica rispetto a quella emersa dagli audit.

“La rappresentazione dell’equipe napoletana come sprovveduta ed impreparata appare ingenerosa”, affermano in una nota gli avvocati Dario Gagliano e Anna Ziccardi.

Sul contenitore utilizzato per trasportare il cuore, i legali di Farina sostengono che fosse “conforme alle norme vigenti e i medici incaricati dell’espianto non erano stati informati dell’esistenza di contenitori alternativi più moderni”.

Farina punta il dito contro il personale dell’ospedale di Bolzano, accusandolo dell’errore che ha portato al danneggiamento dell’organo.

“A fronte di una richiesta di ghiaccio – dicono i legali . da utilizzare per il trasporto dell’organo espiantato, avrebbe fornito un prodotto totalmente diverso – ovvero anidride carbonica allo stato solido – indistinguibile a occhio nudo dal ghiaccio comune, ignorandone gli effetti ustionanti”.