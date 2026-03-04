Bimbo col cuore bruciato, il chirurgo Oppido accusato dai colleghi: "Insulti e minacce in sala operatoria"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Undici operatori sanitari e tecnici della sala operatoria dell’ospedale Monaldi hanno scritto al direttore generale dell’azienda dei Colli, al direttore medico di presidio del nosocomio napoletano e a quello del Dipartimento di Chirurgia cardio toraco vascolare e trapianti di cuore per sottolineare che Guido Oppido, il chirurgo che ha operato il bimbo col “cuore bruciato“, si è reso protagonista di “atteggiamenti intimidatori” nei confronti dei colleghi.

Bimbo col “cuore bruciato”: la lettera dei colleghi contro il chirurgo Oppido

Nel documento, come riferito dall’AGI, viene messo nero su bianco che i sanitari hanno dovuto vivere in un ambiente di lavoro “fortemente tossico, intimidatorio e lesivo della dignità professionale, con ripercussioni rilevanti sul benessere psicofisico degli operatori e, conseguentemente, sulla qualità dell’assistenza erogata”.

Undici tra infermieri, operatori sanitari e tecnici della sala operatoria del Monaldi hanno riferito di “una situazione di estrema gravità” che non ha giovato al clima di coloro che lavoravano in sala operatoria.

In particolare, il personale ha segnalato “comportamenti sistematici e quotidiani” di Guido Oppido, uno dei sette indagati per il trapianto non riuscito su Domenico Caliendo, affermando che il chirurgo si è reso protagonista di “urla, aggressività verbale e umiliazioni” anche in contesti pubblici e formali.

E ancora, Oppido è stato accusato di aver usato un linguaggio “offensivo e denigratorio” e di aver avuto “atteggiamenti “intimidatori” che in diverse occasioni avrebbero reso impossibile la comunicazione in équipe.

Sempre secondo quanto scritto nella lettera, i comportamenti di Oppido avrebbero generato tra i colleghi “paura e perdita di fiducia reciproca”.

I colleghi contro Oppido: “Compromessa la sicurezza dei pazienti”

Tutto il personale che ha firmato il documento ha preso in considerazione anche l’ipotesi di dimissioni in blocco.

Gli 11 operatori hanno sostenuto che si è venuta a creare una situazione che ha compromesso il “benessere dei professionisti e la sicurezza dei pazienti” dell’azienda.

Gli undici firmatari dell’atto chiedevano di non essere “resi inermi né complici silenziosi di una situazione” che ritenevano “lesiva della dignità professionale e della missione di tutela della sicurezza dei pazienti”, concludendo di essere aperti a un confronto “formale e trasparente”.

I funerali di Domenico

Mercoledì 4 marzo si sono svolti al Duomo di Nola i funerali del piccolo Domenico. Presente anche la premier Giorgia Meloni. Quando il feretro è uscito dalla chiesa, la folla ha intonato “Guerriero”, il brano di Marco Mengoni. Anche la madre del piccolo, Patrizia, ha cantato il brano, tra le lacrime.