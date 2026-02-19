Bimbo col cuore bruciato, il dolore della madre Patrizia Mercolino: "Mi sente, mio marito spera che si svegli"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È in coma farmacologico, Domenico. E nel suo petto c’è un cuore “bruciato”. La madre, Patrizia Mercolino, è distrutta ma lucida e ha accettato la situazione, facendosi forza per proteggere gli altri due figli. “Io so che mi sente”, dice del bambino. “Mio marito sta malissimo, più di me”, aggiunge. “Gli tiene la mano… Lo guarda e spera che apra gli occhi”.

Come sta il bambino con il cuore “bruciato”

Dopo giorni di speranza, infine il Comitato di esperti riunitosi per definire i margini di manovra si è espresso: il piccolo Domenico non può subire un nuovo trapianto di cuore.

Le sue condizioni, inoltre, sono precipitate: il bambino “è in coma” e gli “è stata sospesa la sedazione in nottata per capire se fosse risvegliabile, ma stamattina non era contattabile”, ha specificato il dottor Carlo Pace Napoleone, membro del Comitato che si è espresso sul no al trapianto di cuore, raggiunto da Il Messaggero.

Il bimbo ha avuto “un’emorragia cerebrale” e una “crisi settica che ha ulteriormente destabilizzato l’emodinamica”. Il suo cervello ha subito una “compromissione importante“.

Open aggiunge altri dettagli: il piccolo paziente ha riportato danni a fegato, reni e polmoni e ha un’infezione da pseudomonas”.

La decisione della famiglia

“Devo essere forte. Per lui e per la mia famiglia. Mio marito sta malissimo, più di me. Non parla davanti alle telecamere, ma è sempre lì. Gli tiene la mano, gli parla piano. Ha un legame speciale con Domenico. Lo guarda e spera che apra gli occhi“, ha confidato la madre del piccolo, Patrizia Mercolino, raggiunta dal Messaggero.

Il dolore di Patrizia Mercolino

Secondo i protocolli, i supporti vitali possono essere mantenuti fino a un evento definitivo come un’aritmia fatale o un’emorragia massiva, come ha spiegato il dottor Carlo Pace Napoleone. La scelta spetta ai medici dell’ospedale Monaldi che hanno in cura il bambino e alla famiglia.

Al momento pare che la famiglia, pur conscia della situazione, preferisca attendere: “Non deciderò nulla. Domenico respira. E finché respira, è vivo”, ha detto la madre a Il Giornale.

La donna continua a parlare al piccolo: “Sempre. Anche se è sedato. Anche se mi dicono che è in coma. Io so che mi sente“.

E ancora: “Quando mi avvicino, qualche volta una lacrima scende. Io gli parlo, gli tengo la mano. Siamo tutti bardati, non posso abbracciarlo come vorrei. Ma deve sapere che sono lì”.

Le indagini della Procura di Napoli

Open riporta dettagli in merito alle indagini della Procura di Napoli. Negli atti, a proposito del cuore prelevato a Bolzano, c’è scritto: “All’apertura del contenitore termico risultava impossibile estrarre il secchiello contenente il cuore, completamente inglobato in un blocco di ghiaccio“.