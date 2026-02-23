Bimbo col cuore bruciato, il dolore della madre Patrizia Mercolino: nasce la Fondazione Domenico Caliendo

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Proseguono le indagini dopo la morte del piccolo Domenico, il bimbo col cuore bruciato ricoverato dal 23 dicembre all’Ospedale Monaldi di Napoli e deceduto sabato 21 febbraio. Intanto, Patrizia Mercolino, la mamma del bambino, ha concretizzato l’idea di una fondazione per evitare altri casi come il suo e sensibilizzare sul tema trapianti. “Scopriremo tutto, ora io non ho niente da dire su questo perché so che la giustizia e le autorità faranno il loro lavoro”, le parole della donna in merito alle ultime notizie che filtrano dagli inquirenti. La Fondazione, intitolata al figlio, si chiama proprio Domenico Caliendo.

Le parole della mamma del piccolo Domenico

Come riporta l’AGI, Patrizia Mercolino ha commentato i nuovi sviluppi delle indagini dopo la morte del figlio Domenico.

“All’ospedale non voglio dire niente. Penso che tutto quello che c’è fuori all’ospedale parli da sé”, ha dichiarato.

ANSA

La donna crede nella giustizia e spera di scoprire tutto.

“È arrivato il momento della giustizia. Chiedo e voglio la verità, solo e assolutamente. Scopriremo tutto”, ha spiegato.

Nel frattempo, come riporta l’ANSA, sono sette gli indagati per far luce sul decesso del bimbo col cuore bruciato.

L’avvocato della famiglia del piccolo Domenico, Francesco Petruzzi, ha spiegato a Mattino Cinque di aver portato in procura un’integrazione di querela per quello che, secondo l’accusa, si configura come un reato di omicidio volontario con dolo eventuale.

Bimbo col cuore bruciato, la richiesta della mamma

Come riporta l’ANSA, Patrizia Mercolino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti prima di entrare nello studio del notaio Roberto Dante Cogliandro per avviare la nascita della Fondazione a nome di suo figlio, Domenico Caliendo.

In merito alle indagini, non ha nulla da dire ma ha voluto sottolineare cosa le ha fatto più male.

“Perdere mio figlio”, la risposta della donna prima di creare la Fondazione per ricordare Domenico.

“All’Ospedale Monaldi oggi non voglio dire niente, penso che tutto quello che c’è fuori dall’ospedale, parla da sé”, ha sottolineato.

La Fondazione Domenico Caliendo per sensibilizzare sul tema trapianti

“Non ci dimentichiamo che mio figlio aveva bisogno di un trapianto”, il commento di Patrizia Mercolino sulla scelta presa in questi giorni dopo la scomparsa del bambino.

Dopo l’uscita dallo studio notarile ha dichirato che “ho sempre detto che non bisogna dimenticare Domenico, la sua storia, e soprattutto che non accada più a nessun bambino. Questo è lo scopo della Fondazione”.

L’obiettivo è che “non accada più a nessun altro bambino e che nessun’altra famiglia provi il dolore che stiamo provando noi in questo momento. La Fondazione si chiamerà Domenico Caliendo perché la forza arriva proprio da mio figlio. Io il dolore lo provo dentro, lo tengo dentro, ma sulla vicenda è arrivato il momento della verità”.