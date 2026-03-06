Bimbo col cuore bruciato, il dolore della madre Patrizia Mercolino: "Senza Domenico non è più la stessa casa"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il tempo non affievolisce l’immane dolore per la perdita del piccolo Domenico, il bambino di due anni morto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore con un organo “bruciato”. Patrizia Mercolino è intervenuta nello studio televisivo di Dritto e Rovescio per parlare del suo adorato figlio, la cui tragica vicenda medica è ora al centro di un’inchiesta. “Senza di lui non è più la stessa casa, chiedo verità e giustizia“, ha dichiarato la donna.

Il racconto della madre del piccolo Domenico

Ospite di Paolo Del Debbio, Patrizia Mercolino ha raccontato quelli che sono stati e saranno i mesi più difficili della sua vita. Non una testimonianza gridata, ma il racconto di una madre che continua a interrogarsi su ciò che è successo in sala operatoria.

La donna ha spiegato di aver iniziato a nutrire dubbi già pochi giorni prima della morte del figlio, quando alcune spiegazioni ricevute dai medici non le sembravano convincenti. In particolare per via di un dialogo col cardiochirurgo che aveva seguito il caso e gestito l’intervento.

ANSA

Uno degli aspetti che la ferisce di più, ha evidenziato, è il silenzio seguito alla tragedia. “Per sessanta giorni mi hanno guardata negli occhi e nessuno mi ha chiesto scusa“. E ancora: “Io non lo dimenticherò mai, per me lui è sempre qui con noi“.

“Senza Domenico non è più la stessa casa”

Al di là delle indagini e delle responsabilità, la dimensione più difficile da raccontare resta quella privata. Patrizia Mercolino ha spiegato che la vita quotidiana è cambiata radicalmente dopo la morte del figlio.

La casa, ha detto con la voce rotta dal dolore, è diventata “un luogo pieno di ricordi, ma anche di silenzi“. I giocattoli, i vestiti, gli oggetti appartenuti a Domenico sono ancora lì. Alcuni verranno donati ad altri bambini in difficoltà, una scelta che la madre ha deciso di fare per trasformare almeno in parte il dolore in qualcosa di utile per gli altri.

Il ricordo del piccolo resta però il centro della sua battaglia. Patrizia non vuole che Domenico venga ricordato soltanto come “il bambino del trapianto fallito”. Per lei era un bambino pieno di energia, che correva e giocava come tutti gli altri prima di entrare in sala operatoria.

La promessa di Paolo Del Debbio

Mentre in tutto lo studio l’emozione montava senza clamore, in maniera sincera, Paolo Del Debbio ha smesso per un momento i panni del conduttore per esprimere la sua vicinanza alla donna. Ma anche per fare una promessa in diretta nazionale.

“Io ci sono, sono a disposizione e non ho paura di nulla e di nessuno. Vengo anche al Monaldi“, ha dichiarato sposando la richiesta di verità e giustizia della madre del bambino deceduto per errore medico.

Il ricordo del padre di Domenico Caliendo

Durante la trasmissione è stata mandata in onda anche un’intervista al padre del piccolo, Antonio Caliendo, mentre la moglie Patrizia tentava a stento di trattenere la commozione. “Domenico era un bambino molto vivace, mi mancherà tutto di lui“.

L’aspetto di questa terribile vicenda che ha suscitato più rabbia nell’uomo “sono state le bugie che ci hanno detto persone che conoscevamo da due anni. Gli avevamo affidato il nostro bambino”.

Commentando le parole del medico indagato, il quale si è definito una vittima, Antonio Caliendo ha sottolineato come l’unica vittima vera sia suo figlio. Le sue parole poi si fanno più dirette contro i medici coinvolti nel caso.

“La dottoressa Farina ci ha tradito. Lei è venuta a dirci che il cuore di Domenico non andava bene, che era necessario un macchinario e che dovevamo aspettare un nuovo cuore. Stava sempre vicino al bambino. Quando ho sentito queste cose mi sono detto con quale coraggio riusciva a stare con la coscienza sporca?”.

La rabbia si scioglie presto però di nuovo nel dolore e nella consapevolezza di avere a fianco una donna determinata. “Mi chiamano il gigante buono, ma lei è più forte di me“.

Cosa hanno detto gli avvocati dei medici indagati

Durante un’altra trasmissione di Mediaset, Dentro la notizia, sono intervenuti invece gli avvocati difensori dei medici Guido Oppido e Gabriella Farina. E sono partiti dal tema dei contenitori di ultima generazione non utilizzati per il trasporto del cuore destinato al bambino.

“Questi nuovi presidi sanitari non erano nella disponibilità della chirurgia cardiologica pediatrica. Che c’erano l’abbiamo scoperto dopo, non lo sapevano. Per poter utilizzare questi presidi è inoltre necessaria una formazione specifica e pare non sia stata svolta”.

Il legale ha poi parlato del dubbio posto da un operatore sanitario alla dottoressa Farina in merito al ghiaccio inserito nel contenitore dell’organo. “La mia assistita mi ha dato una versione diversa. Lei si è affidata e ha fatto una richiesta. Dopodiché certamente non è andata lei a prelevare il ghiaccio e neanche ha assistito al versamento del ghiaccio nella box”.

Alla domanda se non fosse distinguibile il ghiaccio secco, l’avvocato ha risposto: “Pare che non lo sia, soprattutto quando è tritato”. E sul morale della dottoressa chiosa: “È molto provata”.