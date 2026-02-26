Bimbo col cuore bruciato, il tentativo disperato di scongelarlo con l'acqua e le tensioni in sala operatoria

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Emergono nuove indiscrezioni sul cosiddetto caso del bimbo col cuore bruciato, che ha come protagonista il piccolo Domenico, morto a 2 anni e mezzo dopo due mesi di calvario in seguito a un trapianto fallito. I dettagli emersi nelle scorse ore, in particolare, riguardano le tensioni in sala operatoria nelle delicate fasi dell’espianto e un presunto tentativo di scongelare con l’acqua il cuore, conservato con del ghiaccio secco durante il trasporto da Bolzano a Napoli.

Il retroscena sulle tensioni in fase operatoria

All’ospedale di Bolzano prosegue il lavoro degli ispettori inviati dal ministero della Salute per acquisire i documenti relativi al trapianto cui è stato sottoposto il piccolo Domenico.

Intanto, sono emersi nuovi elementi sulle delicati fasi dell’espianto: in sala operatoria ci sarebbero stati alcuni momenti di tensione, come riportato da alcuni quotidiani, come Corriere della Sera, La Repubblica e Alto Adige, e confermato da ANSA.

ANSA

Come già comunicato nei giorni scorsi dal Dipartimento prevenzione sanitaria e salute di Bolzano agli inquirenti a Napoli, durante l’intervento sarebbero emerse significative criticità operative a carico del team di prelievo di Napoli.

Le comunicazioni tra l’equipe napoletana e quella di Innsbruck si sarebbero svolte in lingua inglese.

Spetterà agli inquirenti chiarire se i medici, intervenuti a Bolzano, hanno poi effettivamente informato i colleghi a Napoli, che dovevano effettuare il trapianto sul piccolo Domenico, sulle criticità emerse in sala a Bolzano, dal drenaggio insufficiente durante la fase di perfusione all’intervento correttivo da parte del team di Innsbruck. A fornire una risposta in tal senso potrebbe essere l’analisi dei telefonini sequestrati.

In base a quanto riportato da ANSA il cuore malato del piccolo Domenico sarebbe stato espiantato prima dell’arrivo del cuore prelevato a Bolzano, precisamente alle 14,18. Il via libera dell’arrivo dell’ organo sarebbe giunto solo alle 14,22. Questo dettaglio sarebbe emerso dalle testimonianze rese dai sanitari ascoltati dalla Procura di Napoli, che indaga sul trapianto di cuore fallito che ha poi determinato il decesso del piccolo Domenico.

Dalle testimonianze sarebbero emersi anche momenti di forte tensione, risalenti al 10 febbraio scorso, durante una riunione a cui avrebbe partecipato anche il cardiochirurgo Guido Oppido. Al centro della disputa ci sarebbe stata la tempistica dell’espianto del cuore relativamente all’arrivo dell’organo prelevato a Bolzano. Si sarebbe trattato di una riunione particolarmente accesa durante la quale Oppido avrebbe sferrato un calcio a un termosifone.

Il tentativo di scongelare il cuore

Il quotidiano La Repubblica, citando il racconto di tre infermieri, ha riferito che il 23 dicembre, quando dal contenitore è stato estratto il cestello con il cuore ormai trasformato in un blocco di ghiaccio (dopo essere stato conservato con ghiaccio secco durante il trasporto da Bolzano), i sanitari avrebbero provato a scongelare l’organo con acqua fredda, poi tiepida e infine calda.

Alla fine è stato deciso di trapiantare ugualmente il cuore.

Le parole dell’avvocato della famiglia del bimbo col cuore bruciato

L’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico, ha affermato in alcune dichiarazioni riportate da AGI: “La Procura di Napoli, dopo aver svolto tutte le indagini, anche attraverso i Nas di Bolzano, non intende indagare graniticamente nessuno a Bolzano”.

L’avvocato ha anche detto: “Non c’è nessun errore di Bolzano, non c’è nessuna negligenza di Bolzano, ovviamente per la procura di Napoli”.

Ancora Petruzzi: “Dobbiamo studiare i documenti ma quello che è successo in sala operatoria a Napoli, purtroppo è qualcosa di quasi cinematografico”.