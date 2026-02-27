Bimbo col cuore bruciato, la Procura smentisce il Tg1: nessuna indagine su altri trapianti sospetti al Monaldi

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Secondo quanto riferito dal Tg1, l’indagine sulla morte del piccolo Domenico, il bimbo del “cuore bruciato“, potrebbe allargarsi e prendere in esame ulteriori trapianti sospetti avvenuti al Monaldi di Napoli, nello specifico due. A distanza di qualche ora dal servizio, la Procura ha smentito la testata della Rai, dichiarando che “tutta l’attenzione investigativa è concentrata sull’episodio del 23 dicembre”.

Monaldi sotto indagine per altri due trapianti

Secondo quanto riferito dal Tg1, sarebbe in atto un vero e proprio terremoto al Monaldi. L’ospedale di Napoli, già finito sotto la luce dei riflettori per la morte del piccolo Domenico, si appresta ad affrontare l’indagine sul decesso del bimbo di 2 anni, ma potrebbe non finire qui.

I pm incaricati ad accertare il tragico epilogo per il bimbo del cuore bruciato, infatti, potrebbero presto allargare l’indagine per cercare di avere un quadro più chiaro della situazione.

E sotto la lente d’ingrandimento sarebbero finiti altri due trapianti sospetti sui quali si sta concentrando la Procura di Napoli. I pm, riferisce il telegiornale della tv di Stato nel servizio a firma di Gian Vito Cafaro, valuterebbero dunque le condotte della cardiochirurgia pediatrica.

Tanto potrebbe arrivare già dall’autopsia sul piccolo Domenico, che darà risposta ad alcune delle domande che da giorni si pone mamma Patrizia Mercolino. L’esito verrà incrociato con le testimonianze raccolte finora dai pm.

La smentita della Procura

La Procura di Napoli, poco dopo il servizio del Tg1, di fatto ha smentito l’esistenza di ulteriori indagini.

Attualmente, “tutta l’attenzione investigativa è concentrata sull’episodio dello scorso 23 dicembre, giorno in cui è stato eseguito il trapianto di cuore. La stessa Procura smentisce che ci siano altre verifiche investigative legate ad altri trapianti”, riporta ANSA.

Le responsabilità tra Bolzano e Napoli, è caos

Ma non si arrestano le polemiche, così come le accuse che rimbalzano da Napoli a Bolzano e viceversa. Dall’ospedale da dove è partito il cuore, poi arrivato a Napoli in un blocco di ghiaccio, gli operatori sanitari puntano il dito contro l’équipe campana.

Il Tg1, infatti, riferisce che un’operatrice sanitaria di Bolzano a verbale avrebbe detto che un chirurgo di Innsbruck presente in sala operatoria per un espianto multiorgano avrebbe riferito “che il cuore era stato danneggiato durante l’intervento”.

Sul ghiaccio usato, poi, un’altra Os bolzanina ha riferito di aver detto alla dottoressa della squadra napoletano di aver notato fumo freddo del ghiaccio chiedendone la regolarità, ricevendo l’assenso con un collega “mettetelo sotto e di lato al contenitore di plastica”.

Dinamica che i carabinieri del NAS di Trento hanno approfondito con i medici austriaci che hanno riferito di avere “ghiaccio sterile aggiuntivo per il raffreddamento e anche ghiaccio non sterile triturato per il confezionamento”. Ma nessuno l’avrebbe mai chiesto.

Caso contenitore, le polemiche sul mancato aggiornamento

Un altro aspetto cruciale, poi, è quello dell’utilizzo di un contenitore non a norma o comunque di vecchia generazione. Il confezionamento e trasporto dell’organo da trapiantare a Napoli, infatti, è avvenuto con un box di vecchia generazione non sterile senza termometro esterno.

Anche in questo caso, secondo la testimonianza di un operatore riportata dal Tg1, i medici napoletani avrebbero dato il proprio assenso all’utilizzo perché non a conoscenza dell’esistenza di contenitori di ultima generazione in quanto non avrebbero mai ricevuto formazione adeguata e aggiornamenti sul loro utilizzo.

Secondo quanto riferito da ANSA, però, al Monaldi erano disponibili a dicembre dell’anno scorso tre “Paragonix”.

Stando a quanto emerge dalla relazione di 295 pagine inviata dalla Regione Campania al ministero della Salute, nella quale è contenuta la documentazione fornita dai vertici dell’Azienda ospedaliera, la sala operatoria deputata alle attività trapiantologiche dovrebbe avere in dotazione almeno due dispositivi Paragonix, uno di utilizzo e un altro di riserva e che nella farmacia c’è sempre almeno un ulteriore Paragonix a disposizione in caso di necessità”.

Ma l’equipe, interrogata sul mancato utilizzo del Paragonix, ha ribadito “di non essere stata a conoscenza della disponibilità di tale dispositivo in azienda”. Un aspetto che dovrà essere chiarito, per mettere fine al continuo scaricabarile di responsabilità delle ultime settimane.

L’incidente probatorio

Martedì 3 marzo ci sarà il conferimento dell’incidente probatorio, davanti al giiudice per le indagini preliminari (gip) del tribunale di Napoli, Mariano Sorrentino.

I magistrati della VI sezione – lavoro e colpe professionali – hanno iscritto nel registro degli indagati 7 medici per il reato di omicidio colposo in concorso: ognuno di loro potrà nominare i propri consulenti di parte.