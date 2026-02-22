Bimbo col cuore bruciato, infermieri del Monaldi avevano rinunciato ai turni di riposo per curare Domenico

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

C’è chi ha rinunciato ai giorni di riposo per continuare a stare vicino al piccolo Domenico. Il racconto arriva da Giovanni Bufalino, caposala della terapia intensiva della Uoc di Cardiochirurgia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite del Mondaldi di Napoli, dove il bimbo di due anni è morto dopo un trapianto di cuore fallito. “Abbiamo fatto di tutto e viviamo quello che è accaduto come un grande fallimento“, ha aggiunto.

Il racconto sugli infermieri del Monaldi

Nel giorno in cui Patrizia Mercolino ha parlato dei medici dell’ospedale Monaldi di Napoli, anche chi ha lavorato per stare vicino al piccolo Domenico esprime tutto il suo dolore.

Le parole della mamma, che ha chiesto giustizia, verità e soprattutto che chi ha sbagliato paghi, sono state comunque chiarissime.

ANSA

“Quello che è successo non deve infangare il nome di tutto il Monaldi, né del reparto dove Domenico è stato assistito”, ha detto Patrizia.

Il racconto del caposala

E oggi Repubblica riporta il racconto di Giovanni Bufalino, caposala della terapia intensiva della Uoc di Cardiochirurgia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite del Mondaldi di Napoli.

“Quello che potevamo fare l’abbiamo fatto. Forse anche qualcosa in più”, ha detto parlando di un percorso che “sicuramente non era iniziato nel migliore dei modi”.

“Comunque il nostro sforzo era sempre votato alla soluzione migliore per il bambino”, ha sottolineato Bufalino. Il caposala ha detto di come tutti gli infermieri abbiano voluto credere fino all’ultimo nel miracolo: “Ci siamo dedicati anima e corpo e ci credevamo fino a quando abbiamo avuto la sentenza che non ci sarebbe stato un futuro per il bambino”.

Gli infermieri hanno rinunciato al giorno di riposo

Anche per un team di professionisti abituato a dover fare il proprio lavoro, l’evoluzione della situazione di Domenica ha toccato tutti: “Sono momenti che ti toccano in maniera profonda perché li vivi ora dopo ora. Gli ultimi giorni, quando la situazione stava precipitando, era sempre più difficile“, ha detto il caposala.

Giovanni Bufalino ha poi detto che alcuni infermieri “hanno rinunciato anche ai turni di riposo per stare vicino al piccolo. Sono orgoglioso di quanto ha fatto il team di infermieri che mi onoro di coordinare”.

Domenico, un caso diverso dagli altri

Quello di Domenico non poteva essere un caso come tutti gli altri: “Un caso come questo ti segna davvero per tutto quello che di negativo c’è stato” – ha confermato Bufalino – “Abbiamo avuto anche una pressione mediatica quotidiana“.

Un pensiero anche a mamma Patrizia: “Credo che abbia avvertito la nostra forte vicinanza. Cercava nei nostri occhi la speranza di poter riportare a casa Domenico ma non siamo riusciti a restituirglielo“.