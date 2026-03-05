Bimbo col cuore bruciato, l'avvocato rivela che "Domenico è rimasto a sterno aperto fino alla sua morte"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Emergono nuovi dettagli sul caso di Domenico, il bimbo col cuore bruciato. L’avvocato della famiglia del bambino, morto a 2 anni il 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli, dove il 23 dicembre scorso era stato sottoposto a un trapianto di cuore con un organo danneggiato, ha reso noto che il piccolo “è rimasto a sterno aperto fino alla sua morte”. Francesco Petruzzi ha aggiunto: “Non è mai stato richiuso”.

La rivelazione dell’avvocato della famiglia del piccolo Domenico

In collegamento con la trasmissione 1Mattina News, Francesco Petruzzi, avvocato della famiglia del piccolo Domenico, ha rivelato che “Domenico, che è morto anche a causa di un’infezione nosocomiale di un batterio molto aggressivo, è rimasto a sterno aperto fino alla sua morte“.

Il legale ha spiegato: “Non è mai stato richiuso“.

Le altre dichiarazioni dell’avvocato Petruzzi

Della circostanza dello sterno aperto, l’avvocato Francesco Petruzzi aveva già parlato ai microfoni di Dentro la notizia nei giorni scorsi: “Domenico è stato lasciato con lo sterno aperto. Quando si lascia un bambino con lo sterno aperto si aumenta notevolmente il rischio di infezione. Perché si lascia sterno aperto e non si valuta poi la possibilità di soluzioni cliniche alternative e diverse?”.

Parlando ai microfoni della trasmissione Mediaset, il legale della famiglia del piccolo Domenico aveva detto di ritenere che la morte del bambino non sia stata decretata il giorno del trapianto del cuore “bruciato”, ma “anche dopo, quando non si è scelto di valutare altre opzioni terapeutiche e cliniche che potevano salvargli la vita, consentendogli di essere in grado di poter avere un secondo trapianto quando poi l’altro cuore è arrivato”.

I funerali di Domenico, il bimbo col cuore bruciato

Nella giornata di mercoledì 4 marzo si sono tenuti i funerali del piccolo Domenico al Duomo di Nola, alla presenza della premier Giorgia Meloni, che ha abbracciato più volte i genitori.

Dal pulpito, la mamma del bimbo, Patrizia, ha ringraziato le autorità civili e religiose presenti alle esequie e ha rivolto un pensiero al figlio: “Se oggi si è mossa tutta questa folla è solo grazie a Domenico”.

La donna, con la voce spezzata dall’emozione, ha chiesto che il ricordo di Domenico non si esaurisca con il funerale.