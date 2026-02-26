Bimbo col cuore bruciato, l'ira del padre sull'organo trasportato "nel frigo da pic-nic e sui medici spariti"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Antonio Caliendo ha rotto il silenzio sulla morte del figlio Domenico, ormai tristemente noto alla cronaca come il bimbo con il “cuore bruciato”. Il piccolo di due anni e mezzo è deceduto a causa di una catena di errori relativi al trapianto dell’organo. Una storia che ha scosso l’Italia intera e per cui sono indagati sette sanitari. Il padre ha dichiarato di essere rimasto zitto fino ad ora perché troppo “arrabbiato” per come si è sviluppata la vicenda.

Bimbo con il “cuore bruciato”, il padre: “Zitto fino ad ora per evitare di esplodere”

Il signor Caliendo è stato intervistato dal Corriere della Sera. “Perché sono rimasto in silenzio? Perché sono molto arrabbiato e così mia moglie Patrizia preferisce tenermi lontano dai giornalisti per evitare che esploda”, ha dichiarato il 39enne.

La storia di Domenico è cominciata male ed è finita peggio. Antonio, professione muratore, ha spiegato che sta molto male e di non riuscire nemmeno più ad andare a lavorare.

ANSA

Tutto cominciò nel 2023, a fine anno. Due giorni prima di Natale Antonio perse suo padre. Poche ore più tardi scoprì la malattia grave del figlio. “In 24 ore mi cadde il mondo addosso”, ha ricordato.

Domenico soffriva di una forma di cardiomiopatia dilatativa. “Noi genitori – ha riferito – portavamo lo stesso tanta speranza nel cuore e così ci affidammo completamente ai medici del Monaldi. Attenzione, però: non sono tutti cattivi, in quell’ospedale, c’è anche tanta gente brava, tanti dottori in gamba che sono venuti poi ad abbracciarci, anche le infermiere sono state sempre vicine a Domenico, non l’hanno mai abbandonato, nemmeno per un momento”.

Antonio Caliendo contro il chirurgo Guido Oppido: “Non lo voglio vedere”

Il 39enne si innervosisce quando invece parla del primario Guido Oppido, il chirurgo che ha eseguito il trapianto e che ora fa parte delle persone indagate: “Adesso non lo voglio vedere manco da lontano. Sarà la magistratura a fare chiarezza, certo, ma preferisco non incontrarlo”.

“Eh sì, scusate, – ha continuato a sfogarsi Antonio – ho visto delle foto incredibili: ma erano fuori di testa quelli che partirono da Napoli per andare a Bolzano a prendere il cuore con quel frigo da pic-nic. Io lo sentivo che finiva male”.

Caliendo ha poi raccontato che la sera del 22 dicembre 2026, quando tornò al Monaldi perché era stato trovato il cuore per Domenico, ebbe una sensazione strana. Al suo fianco c’era l’amico Lello:

“Stavamo vicino alla macchinetta che distribuisce le bibite, il caffè, la cioccolata e all’improvviso ho detto: Lello, sento qualcosa di strano dentro di me, andiamo via, me lo riporto a casa mio figlio! Il mio amico subito obiettò: ma che scherzi, Antò? Per lui da domani comincia una vita nuova. E io invece continuavo a pensare solo ai giochi che facevamo io e Domenico insieme sul lettone di casa. Non pensavo a nient’altro”. Forse ti può interessare Bimbo col cuore bruciato, botta e risposta tra il Monaldi e l'avvocato Petruzzi sulla cartella clinica Dopo la smentita del Monaldi sul diario di perfusione, l'avvocato Petruzzi fa il punto sugli orari della vicenda: le novità sulla morte del bambino

Antonio ha aggiunto che sua moglie Patrizia, dopo quel che avvenne il 23 dicembre al Monaldi, non ha avuto il coraggio di dirgli subito la verità.

“Verissimo! Io ho capito che le cose erano andate male perché dopo Capodanno i medici sparirono tutti, nessuno ci venne a dire più niente, era finita ma noi ancora non lo sapevamo”, ha proseguito.

E ancora: “Così, poi quando è venuto fuori tutto, ero molto nervoso e tre giorni prima che Domenico morisse ebbi un brutto litigio con le guardie giurate. Le stesse che poi mi sono venute ad abbracciare con sincerità sabato scorso, in ospedale, quando è morto“.

Le ultime parole sussurrate a Domenico: “Avrai giustizia”

“Gli ho detto: figlio mio mi mancherai, ma io sono come te, un combattente. E avrai giustizia“, ha raccontato il padre 39enne nel riferire le ultime parole sussurrate a Domenico pochi istanti prima che si spegnesse.