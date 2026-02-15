Bimbo col cuore bruciato, la famiglia vuole il trapianto. Il legale: “Chiesto terzo parere ai migliori centri”

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Dopo i gravi errori commessi nel trapianto all’Ospedale Monaldi di Napoli, la famiglia del bimbo col cuore bruciato cerca una terza strada. Secondo gli specialisti del Bambin Gesù di Roma, non ci sarebbero le condizioni per un nuovo trapianto. L’avvocato dei genitori Francesco Petruzzi ha, nella speranza che la conclusione dei medici romani possa essere smentita, chiesto “uno terzo parere ai centri europei di maggiore esperienza in materia di trapianti”.

Chiesto un terzo parere ai migliori centri d’Europa

Francesco Petruzzi, il legale della famiglia del bambino il cui trapianto di cuore non è andato a buon fine, ha svelato le prossime mosse

Il legale dichiara che “abbiamo chiesto una terza opinione ai centri europei di maggiore esperienza in materia di trapianti”.

La ricerca a livello internazionale arriva dopo le conclusioni della consulenza specialistica effettuata dai medici dell’Ospedale Bambin Gesù.

L’equipe sanitaria romana ritiene che non vi siano le condizioni per sottoporre il piccolo, attualmente ricoverato a Napoli, a un secondo trapianto.

La famiglia chiede un nuovo medico

La famiglia del bambino di 2 anni il cui cuore previsto per il trapianto è stato trasportato in maniera incorretta, ha sporto querela all’Ospedale Monaldi di Napoli.

L’avvocato Francesco Petruzzi ha integrato alla querela la richiesta di incidente probatorio su cartelle cliniche, documentazione sanitaria e verbali delle riunioni mediche.

La richiesta dei genitori è che, in caso di un secondo trapianto, ad occuparsene non dovrà essere lo stesso chirurgo del primo intervento.

“Immaginiamo che rientri, come atto dovuto, tra gli indagati” spiega l’avvocato Petruzzi.

Cosa è successo al bimbo col cuore bruciato

Sul caso ha aperto un’inchiesta la procura di Napoli, mentre le ispezioni sono affidate al Nas di Napoli e al Nas di Trento, competente su Bolzano.

L’errore sarebbe da riscontrarsi nel modo in cui il cuore è stato trasportato: in un comune contenitore di plastica rigida e non in un box tecnologico in grado di mantenere costanti e monitorare le temperature.

Inoltre, invece del ghiaccio tradizionale, l’organo sarebbe stato immerso in ghiaccio secco, la cui temperatura a -80° avrebbe bruciato il cuore.

Al momento sono sei i medici e paramedici iscritti nel registro degli indagati per il reato di lesioni colpose.