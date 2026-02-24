Bimbo col cuore bruciato, la madre Patrizia Mercolino in Procura con l'audio di Guido Oppido in una chiavetta

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Patrizia Mercolino, madre del bimbo di due anni morto dopo un trapianto di cuore danneggiato all’ospedale Monaldi di Napoli, il piccolo Domenico divenuto tristemente famoso come il “bambino dal cuore bruciato“, si è recata in Procura insieme al suo legale per depositare una chiavetta contenente un audio con la voce del cardiochirurgo che ha eseguito l’intervento, Guido Oppido.

Patrizia Mercolino in Procura

Accompagnata dall’avvocato Francesco Petruzzi, Patrizia Mercolino ha chiesto di essere ascoltata dal pm Giuseppe Tittaferrante.

Secondo quanto riferito dalle agenzie, l’audio consegnato in Procura riguarda il momento in cui alla donna venne comunicato l’esito del consulto di esperti che aveva considerato il bambino non trapiantabile.

In quella circostanza, Patrizia Mercolino avrebbe chiesto al medico come mai, fino alla sera precedente, il piccolo Domenico fosse stato invece ritenuto trapiantabile.

L’audio contenuto nella chiavetta

Nella chiavetta consegnata al pm è contenuto l’audio di un colloquio del 18 febbraio in cui il chirurgo spiega alla madre di averla rassicurata il giorno prima sulla possibilità di un nuovo trapianto “solo per disperazione“, come riporta Ansa.

In un primo momento, la madre aveva vissuto lo scambio come un’illusione infranta. Ora, secondo il difensore della famiglia, Francesco Petruzzi, tale affermazione potrebbe far pensare alla possibilità che Oppido potesse avere in qualche modo orientato le decisioni dell’heart team.

Un altro punto sollevato dalla famiglia riguarda la permanenza di Oppido come medico curante del piccolo: nonostante l’attivazione di un percorso di cure condiviso, il chirurgo sarebbe rimasto il riferimento sanitario del piccolo Domenico fino a quando il medico di parte della famiglia non ne ha richiesto formalmente la rimozione.

Al momento gli indagati per omicidio colposo sono sette, tutti membri dello staff sanitario del Monaldi. La scelta di consegnare adesso la chiavetta in Procura, ha specificato l’avvocato ai cronisti, dipende da una scelta difensiva: “Ora abbiamo formalmente il nome degli indagati”.

Cosa chiede Patrizia Mercolino

All’ingresso della Procura di Napoli, la donna ha ribadito il proprio desiderio di verità e giustizia: “Oggi c’è il desiderio di chiarezza, il desiderio che venga fatta giustizia. Se mi fermo rimango lì a piangere, e Domenico non lo vuole questo”, ha dichiarato, come riporta l’Agi.

E ancora: “Chiediamo giustizia, la verità… forse è arrivato il momento, me lo devono”. La forza di continuare a battersi arriva “da lui”, ha detto la donna, cioè dal figlioletto Domenico. La signora Mercolino ha concluso dicendo che deve andare avanti anche per gli altri due figli.