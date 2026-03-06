Bimbo col cuore bruciato, la madre porta via i peluche davanti al Monaldi: qualcuno ha rubato un orsacchiotto

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Venerdì 6 marzo Patrizia Mercolino, mamma del piccolo Domenico Caliendo, bimbo col cuore bruciato morto dopo un trapianto all’ospedale Monaldi di Napoli, ha deciso di raccogliere tutti i regali, le lettere e i fiori che le persone avevano lasciato all’ingresso del nosocomio. Il gesto arriva a seguito di un furto da parte di una donna che aveva sottratto uno degli omaggi da quello che è stato definito un altare laico per Domenico.

Bimbo col cuore bruciano, cosa è successo ai peluche

Il 5 marzo, come riportato da Ore 14, una donna si sarebbe avvicinata all’ingresso dell’ospedale di Napoli e avrebbe sottratto un orsacchiotto.

Era uno dei tantissimi omaggi lasciati in questi giorni, prima e dopo la sua morte, per ricordare il piccolo Domenico Caliendo.

ANSA

Durante il collegamento, una giornalista del programma aveva raccontato di aver incontrato questa donna che ha rubato un pupazzo.

Alla domanda del perché lo stesse facendo, avrebbe avuto come risposta: “Tanto lo fanno tutti”.

La scelta di Patrizia Mercolino

Patrizia Mercolino, mamma di Domenico Caliendo, è tornata all’ospedale Monaldi venerdì 6 marzo.

Ad intervistarla è stato il programma Storie Italiane.

La donna, grazie anche all’aiuto di alcuni familiari, ha raccolto tutti i regali lasciati in memoria del piccolo Domenico.

Dopo i funerali del bambino, Patrizia Mercolino ha deciso così di ringraziare tutti coloro che le sono stati vicino.

“Sto facendo molta fatica, voglio prendere tutte queste cose piano piano, è difficile”, ha spiegato.

Che fine faranno i regali del piccolo Domenico

Non si tratta solo di peluche, ma anche fiori, lettere, oggetti che rimandano al Napoli Calcio e, addirittura, come rivelato dall’inviato di Storie Italiane, anche degli scarpini da calcio.

Patrizia Mercolino ha rivelato che si occuperà, personalmente, di donare in beneficenza agli ospedali, come il nosocomio pediatrico Santobono di Napoli, tutti i regali ricevuti.

Altri peluche sono presenti anche in piazza Duomo a Nola, in provincia di Napoli, paese di origine della donna e dove si sono tenute le esequie del bambino.

Poi il ricordo di Domenico: “Mio figlio non me lo ridarà nessuno, se vado avanti è perché Domenico deve avere giustizia e spero che non succeda più a nessun altro”.

A Dritto e Rovescio, aveva ribadito di volere verità e giustizia.