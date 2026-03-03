Bimbo col cuore bruciato, la madre risponde al chirurgo Guido Oppido: "L'unica vittima è mio figlio"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Patrizia, la mamma del piccolo Domenico, ormai tristemente noto come il bimbo col cuore bruciato, ha risposto a quanto dichiarato dal chirurgo Guido Oppido. Il medico aveva detto: “Io so solamente che le cose le ho fatte bene, quindi io sono la vittima”. La madre del bimbo, morto all’età di 2 anni il 21 febbraio all’ospedale Monaldi, dove il 23 dicembre 2025 era stato sottoposto a un trapianto di cuore con un organo danneggiato, ha replicato: “Qua l’unica vittima è mio figlio”.

Lo sfogo della madre del bimbo col cuore bruciato

Patrizia, la mamma del piccolo Domenico, è stata ospite della trasmissione Rai Storie Italiane. In risposta a quanto dichiarato in tv dal chirurgo Guido Oppido, la donna ha detto: “Qua l’unica vittima è mio figlio Domenico, questo è certo”.

Poi ha aggiunto: “Negli ultimi giorni sembra di essere in un film. Io sono sempre stata convinta di aver affidato la vita a dei professionisti. Qua invece mi sembra che hanno giocato con la sua vita, dall’inizio alla fine, non una sola persona. Sbagli su sbagli, prima, durante e anche dopo. Sono convinta di questo ma poi la Giustizia farà il suo corso e io confido nella Giustizia. Ma hanno sbagliato in tanti”.

ANSA

Cosa aveva detto il chirurgo Guido Oppido

Guido Oppido, il cardiochirurgo dell’ospedale Monaldi di Napoli indagato per omicidio colposo per la morte del cosiddetto bimbo col cuore bruciato, è intervenuto alla trasmissione condotta da Massimo Giletti, Lo Stato delle Cose.

Il medico ha dichiarato: “Io so solamente che le cose le ho fatte bene, le ho fatte bene. Quindi io sono la vittima“.

Guido Oppido, nella stessa occasione, ha ricordato di aver operato con successo “tremila bambini”. E aveva aggiunto: “Tutto questo lo sto passando perchè ho provato ad aiutare i figli degli altri”.

Incidente probatorio e autopsia, poi i funerali di Domenico

Martedì 3 marzo è il giorno dell’incidente probatorio e, successivamente, dell’autopsia sul corpo del piccolo Domenico.

Lunedì il legale della famiglia del bambino, Francesco Petruzzi, ha ottenuto la ricusazione di uno dei periti che erano stati incaricati.

Dopo l’autopsia, mercoledì 4 marzo alle ore 15 si terranno i funerali del bimbo nel Duomo di Nola, forse alla presenza di Giorgia Meloni.