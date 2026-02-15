Bimbo col cuore bruciato, la rabbia del ministro Schillaci sull'errore "inaccettabile" nel trapianto

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Orazio Schillaci promette di fare chiarezza sulla vicenda del cuore “bruciato” trapiantato al bimbo di due anni di Nola, ma rivendica l’eccellenza del sistema dei trapianti in Italia. Il ministro della Salute è intervenuto attraverso un’intervista sul caso, definito “inaccettabile”, che ha travolto l’ospedale Monaldi di Napoli, dove il piccolo paziente è attaccato a un macchinario in condizioni gravissime, in attesa di un altro cuore che forse non potrà ricevere.

Il caso del cuore “bruciato”

Il destino del bimbo è sospeso tra i pareri di due team di specialisti, quello dell’ospedale Bambino di Gesù di Roma, secondo cui il piccolo non può subire un secondo trapianto, e quello del Monaldi, per il quale sarebbe nuovamente operabile.

Intanto la procura ha aperto un’indagine con l’ipotesi di lesioni colpose sui sei tra medici e infermieri del Monaldi, che hanno espiantato il cuore nell’ospedale di Bolzano e trapiantato nella struttura napoletana. Al centro degli accertamenti dei carabinieri del Nas è in particolare il contenitore utilizzato e le procedure attuate per il trasporto dell’organo.

“È un guerriero. E come lui, io non mollo. Deve arrivare un nuovo cuore per farlo tornare a casa” ha dichiarato la madre del bimbo, Patrizia Mercolino.

Il trapianto del bimbo

Nonostante il ministro Orazio Schillaci abbia assicurato che il nome del bambino sia il primo della lista dei trapianti relativa al suo gruppo sanguigno, le speranze del piccolo e dei suoi genitori rimangono appese all’effettivo reperimento in Italia o all’estero di un donatore.

“Ci troviamo di fronte a un caso particolarmente grave e anche noi facciamo la nostra parte per verificare cosa sia accaduto” ha dichiarato il responsabile della Sanità, intervistato da Repubblica.

Le parole del ministro Schillaci

Il ministro ha sottolineato come le operazioni di espianto, trasporto e trapianto siano disciplinate da protocolli ben precisi, procedura che adesso gli ispettori del Dicastero dovranno verificare se siano stati rispettate o meno.

“È una situazione complessa e delicata, che richiede accuratezza. Ci vorrà il tempo necessario. Le nostre verifiche procedono insieme al Centro nazionale trapianti e nei prossimi giorni gli ispettori saranno nelle due strutture di Bolzano e di Napoli” ha garantito Schillaci.

In ogni caso il titolare del ministero della Salute ha tenuto a spazzare le ombre sulle operazioni di trapianto in Italia.

“Da quando è stato attivato il Sistema informativo trapianti, cioè dal 2002, sono stati eseguiti e tracciati oltre 84 mila interventi, con una sorveglianza costante su tutti gli eventi avversi, anche minimi, e quello che è avvenuto è senza precedenti. Anche davanti a questa tragedia il sistema ha saputo reagire prontamente, attivando subito la ricerca del nuovo organo – ha chiarito – La Rete trapianti italiana rimane un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale che opera con standard di sicurezza elevatissimi: di questo devono essere sicuri sia gli 8mila pazienti che sono in attesa di un organo, sia tutti i cittadini che scelgono di dare il proprio consenso alla donazione, senza la quale nessun trapianto è possibile”.