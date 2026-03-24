Bimbo col cuore bruciato, la rabbia della madre Patrizia: "Sembra un film, nemmeno le lacrime mi servono più"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

L’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, morto dopo un trapianto di cuore con un organo danneggiato, prosegue, con alcuni ispettori che sono entrati all’ospedale Monaldi di Napoli. “Mi fa piacere che l’inchiesta vada avanti. Non è solo per mio figlio, mio figlio non me lo ridà nessuno ma deve essere fatta giustizia”, ha detto mamma Patrizia. “Non mi capacito di quello che è successo, mi sembra un film, nemmeno le lacrime mi servono più”, ha aggiunto.

Bimbo col cuore bruciato, a che punto è l’inchiesta

Dell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico, il bimbo morto per un trapianto effettuato con un cuore bruciato, si è parlato a Storie Italiane su Rai1.

Gli ispettori che la Regione ha inviato all’interno dell’ospedale Monaldi hanno lavorato a lungo, quasi per due giorni, alla ricerca di documenti, relazioni e di qualunque cosa possa essere connessa non solo con quanto accaduto al piccolo Domenico ma in generale sulla situazione all’interno della struttura ospedaliera.

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Serve insomma capire se il centro trapianti del Monaldi fosse all’altezza o no vista la serie di errori a catena che hanno portato alla morte del bimbo, a cui è stato trapiantato un organo danneggiato.

L’inchiesta sul primario Oppido

Gli ispettori hanno 180 giorni di tempo per indagare e capire se al Monaldi c’erano le condizioni per effettuare il trapianto.

Prosegue anche l’inchiesta sul primario Guido Oppido: secondo la procura ci sarebbe stata una falsificazione delle cartelle cliniche, per quanto riguarda gli orari.

Oppido in ogni caso verrà ascoltato dai magistrati il 31 marzo e racconterà la sua verità.

La rabbia di mamma Patrizia: “Sembra un film”

A Storie Italiane, è intervenuta, ospite di Eleonora Daniela, anche Patrizia, la mamma del piccolo Domenico.

“Mi fa piacere che l’inchiesta vada avanti, io sono tranquilla, vedo che si stanno muovendo in tanti. Non è solo per mio figlio, mio figlio non me lo ridà nessuno ma deve essere fatta giustizia e soprattutto bisogna fare in modo che non succeda più visto che stanno emergendo tutti questi problemi, ogni giorno ne esce una nuova”, ha detto.

Poi la signora Patrizia ha aggiunto: “Io sorrido ma a volte ancora non mi capacito di quello che è successo a mio figlio, mi chiedo se è vero e se sia successo davvero, mi sembra un film, nemmeno le lacrime mi servono più”.

Il monitor e il cellulare sequestrato

Collegato con Eleonora Daniele c’era Francesco Petruzzi, l’avvocato della famiglia del piccolo Domenico, che ha commentato lo stato delle indagini.

“Anche io ho fatto due integrazioni di querela dove chiedevo il falso, poi è chiaro che la procura avrà raccolto i suoi elementi”, ha detto.

Poi ha aggiunto due dettagli che potrebbero essere determinanti:”In ogni caso vorrei aggiungere un dato: il monitor della macchina cuore-polmone presente in sala operatoria registra l’orario e su quello non è possibile intervenire.

E ancora: “E poi dopo domani verrà fatta l’analisi forense sul telefono sequestrato a un tecnico di perfusione per capire a che ora sono stati fatti dei video e foto“. Il riferimento è a foto e video che sarebbero stati fatti in sala operatoria.