Bimbo col cuore bruciato, la verità di mamma Patrizia Mercolino: “Ho scoperto dai giornali cos'era successo”

Domenica era un bimbo di due anni ed è morto perché, mentre attendeva un trapianto, il cuore a lui destinato è stato bruciato a causa di una serie di gravi errori commessi nel trasportarlo. La mamma Patrizia Mercolino, ospite della trasmissione Verissimo assieme all’avvocato Francesco Petruzzi, ha raccontato la propria versione della storia, svelando che è stato solo attraverso i giornali che ha scoperto ciò che è davvero accaduto.

Patrizia Mercolino: così "ho scoperto la verità"

Patrizia Mercolino è stata ospite di Silvia Toffanin nella trasmissione Verissimo nel pomeriggio di domenica 1° marzo 2026.

Nel corso della puntata, la madre del bimbo morto all’ospedale Monaldi, ha ripercorso gli strazianti giorni che hanno preceduto la morte del figlio.

Dopo l’operazione, a Mercolino è stato detto: "Signora, il cuore non è partito. Adesso Domenico verrà attaccato all’ECMO e sarà rimesso in lista trapianti".

La madre non sapeva degli errori commessi durante il trasporto dell’organo, né di quelli in sala operatoria. Il suo avvocato racconta che le è stato detto: "Signora, guardatevi i fatti vostri".

Nei giorni seguenti, il quotidiano Il Mattino ha denunciato il caso utilizzando un nome di fantasia:

Ho scoperto la verità dai giornali. Ma anche allora continuavo a chiedere all’avvocato se fosse sicuro, se si trattasse davvero di mio figlio.

L’accusa di omicidio volontario dopo il cuore bruciato

A seguito dell’intervento andato male, racconta la donna "Domenico peggiorava di giorno in giorno, ma fino a un giorno e mezzo prima mi hanno illusa dicendomi che era trapiantabile".

È proprio in quel che è accaduto dopo l’operazione che, per l’avvocato Francesco Petruzzi, si riscontra "il dolo".

"Per nascondere quanto accaduto e non essere incriminati, hanno accettato il rischio che Domenico potesse morire" sono le parole del legale.

La famiglia ha querelato il personale medico dell’Ospedale Monaldi, dove il bambino era in cura. "È arrivato il momento della verità, – conclude la madre – me lo devono".

Domenico era un bimbo "come gli altri"

Il dolore di Patrizia Mercolino e dei famigliari di Domenico è ancor più intenso perché inaspettato. "Mio figlio era un bambino come gli altri, – spiega la donna – anche se aveva la sua terapia, facevamo i controlli programmati in ospedale".

La speranza era quella di un miglioramento: "Sapevamo che poteva peggiorare, ma non è mai peggiorato. Giocava, correva. Cercavo di fargli vivere una vita come gli altri bambini".

Patrizia Mercolino ha fondato in nome del figlio la Fondazione Domenico Caliendo, per sensibilizzare sul tema dei trapianti.