Bimbo col cuore bruciato, lettera dei colleghi contro Guido Oppido per il "clima pesante" in sala operatoria

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Undici infermieri e tecnici della cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Monaldi di Napoli hanno firmato una lettera in cui hanno descritto l’ambiente pesante nel reparto diretto dal dottor Guido Oppido. Il documento accusa i medici di non comunicare correttamente con il resto del personale, parlando di aggressività, umiliazioni e offese.

La lettera sulla cardiochirurgia del Monaldi

L’avvocato della famiglia del bambino morto a seguito di un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli, durante il quale gli è stato impiantato un organo danneggiato, ha reso pubblica una lettera del personale infermieristico e tecnico del reparto di cardiochirurgia dell’ospedale, risalente al 27 gennaio scorso.

Nella lettera, il personale si lamenta per una mancanza di comunicazione, che avrebbe creato una situazione di “sfiducia reciproca” all’interno del reparto.

ANSA

Nel documento compaiono accenni anche a “aggressività verbale, umiliazioni e svalutazioni pubbliche delle competenze professionali, linguaggio offensivo e denigratorio”.

Le tempistiche della lettera

La data in cui è stata scritta la lettera è particolarmente importante. Arriva infatti un mese dopo il trapianto che ha poi portato alla morte del bambino, ma anche all’indomani di una riunione importante per il caso.

Secondo quanto riportato dalla trasmissione Dentro la notizia, sarebbe infatti di poco successiva alla riunione in cui il chirurgo che ha operato il bambino avrebbe scoperto che l’operazione era iniziata dieci minuti prima che il cuore danneggiato arrivasse effettivamente in ospedale.

Guido Oppido si è difeso dalle accuse con alcune dichiarazioni rilasciate alla trasmissione di Rai 3 Lo stato delle cose, in cui ha ribadito di aver seguito le procedure prescritte in questi casi.

Cosa è emerso dalle indagini

Le indagini avrebbero individuato diversi punti critici nel trapianto avvenuto al Monaldi. Già a Bolzano, da dove proveniva il cuore donato al bambino di Napoli, i chirurghi del Monaldi avrebbero avuto problemi a espiantare l’organo.

L’equipaggiamento per il trasporto del cuore sarebbe inoltre stato obsoleto. Il Monaldi ha in dotazione contenitori moderni, ma i medici avrebbero dichiarato di non essere stati formati per usarli.

Non è chiaro invece perché sia stato utilizzato ghiaccio secco per il trasporto, quando le procedure richiedono normale ghiaccio di acqua.

Gli inquirenti avrebbero inoltre trovato alcuni elementi a sostegno dell’ipotesi che il cuore sia arrivato in ospedale a operazione già iniziata. La procura sta anche indagando sul ritardo con cui l’ospedale ha comunicato ai genitori del bambino che il cuore trapiantato era danneggiato.