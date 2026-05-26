Bimbo col cuore bruciato, mamma di Domenico Caliendo attacca chirurgo Oppido: "Ride durante l'interrogatorio"

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Il primario dell’ospedale Monaldi, Guido Oppido, è stato interrogato per la seconda volta e sarebbe stato ripreso più volte dai pm. L’uomo è il medico che diresse l’équipe nel trapianto sul piccolo Domenico Caliendo del cuore bruciato durante il trasporto da Bolzano. La mamma del bimbo, leggendo le trascrizioni, ha commentato il comportamento del dottore ritenendolo “irriguardoso”.

L’interrogatorio a Guido Oppido

Il 21 maggio si è tenuto il secondo interrogatorio a Guido Oppido nell’aula 714 del Tribunale di Napoli. Davanti al giudice, sarebbe salita la tensione fra il pm Giuseppe Tittaferrante e il primario dell’ospedale Monaldi.

Il cardiochirurgo avrebbe inizialmente fatto irritare il pubblico ministero rispondendo a un interrogativo dicendo, a sua volta, “La domanda è…”.

ANSA

Come riporta La Repubblica, il pm sarebbe sbottato replicando: “Adesso, dottore, se vuole venire qua…e fa lei le domande…”. Il primario: “No, no, però…non deve essere permaloso“.

Poco dopo che il gip Mariano Sorrentino ha riportato la calma, il clima si sarebbe surriscaldato nuovamente.

Tittaferrante, a un certo punto, avrebbe scosso il capo affermando: “è un processo su un bambino di due anni che è morto. Se evitiamo di ridere“. Oppido avrebbe replicato che non stava ridendo, ma il pm avrebbe insistito: “Evitiamo di ridere”.

Il medico avrebbe ribadito che “sono sei mesi che non rido più“.

La mamma di Domenico sulle parole di Oppido

Leggendo la trascrizione del dialogo, Patrizia, la mamma di Domenico, assistita dall’avvocato Francesco Petruzzi, ha commentato di trovare “insopportabile e irriguardoso che, davanti a una tragedia, qual è quella di mio figlio, malgrado si trovi al cospetto di un giudice, il dottor Oppido si sia messo addirittura a ridere“.

“È intollerabile anche solo un sorriso – ha detto Patrizia Mercolino – davanti a quello che è successo, davanti a questa tragedia”.

L’avvocato Alfredo Sorge, difensore di Oppido con l’avvocato Vittorio Manes, ha escluso categoricamente che il primario abbia riso o sorriso davanti al giudice.

L’indagine sul caso della morte di Domenico

Il primario Guido Oppido è indagato, oltre che di omicidio colposo, anche di falso insieme alla seconda operatrice, Emma Bergonzoni. Per entrambi il pm ha chiesto la misura interdittiva.

I due cardiochirurghi avrebbero reso versioni in parte divergenti al Gip di Napoli Mariano Sorrentino. Punto nevralgico è la possibilità che i due medici possano essersi accordati sulla versione da fornire circa l’accaduto.

A dimostrare questa ipotesi ci sarebbero delle comunicazioni intercorse via chat. Al centro del quadro accusatorio c’è l’inizio dell’espianto del cuore malato del bambino che sarebbe cominciato prima di controllare lo stato dell’organo cardiaco giunto da Bolzano.

Si è trattato di pochi minuti (5-6 in tutto) che avrebbero però potuto consentire di scoprire lo stato del cuore da trapiantare, reso inutilizzabile dalle basse temperature raggiunte a causa del ghiaccio secco.