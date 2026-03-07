Bimbo col cuore bruciato, mamma di Domenico furiosa dopo la nota di Oppido: "Perché mi hanno nascosto tutto?"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Non si dà pace la signora Patrizia, la mamma del piccolo Domenico Caliendo, conosciuto come il “bimbo col cuore bruciato“. La donna, in collegamento con Quarto Grado, è sbottata quando in trasmissione è stata letta una nota dei legali del dottor Guido Oppido, che forniscono una versione in merito al trapianto di cuore. “Perché mi hanno nascosto tutto per 60 giorni?”, ha commentato la signora Patrizia.

Cuore bruciato, la versione del dottor Oppido

Secondo quanto riportato nella nota, il medico avrebbe agito correttamente seguendo le procedure previste.

Nella nota viene scritto che “dopo aver ricevuto l’ok cuore dall’equipe degli espiantatori” il medico “ha eseguito il trapianto allorquando il cuore da trapiantare era giunto all’ospedale Monaldi, ivi portato dall’equipe che veniva da Bolzano, senza che nessuno fosse a conoscenza o avesse comunicato tempestivamente al tavolo operatorio le reali condizioni del boxe che lo aveva trasportato”.

Quindi, stando a quanto riportato, nessuno fra i membri dello staff medico era a conoscenza delle reali condizioni del cuore.

La replica dell’avvocato Francesco Petruzzi

Le parole dei difensori del medico hanno provocato una reazione immediata e molto dura da parte della madre del bambino: “Non mi ha detto niente, perché non me ne ha parlato? Il dottor Oppido ha fatto il suo dovere, dice, perché dopo non mi ha detto niente? Perché mi hanno nascosto tutto per 60 giorni? Perché hanno lasciato morire mio figlio per 60 giorni?”.

Ha poi preso la parola il legale della famiglia, l’avvocato Francesco Petruzzi, che riferendosi alla nota l’ha definita “palesemente una falsità“.

“Nessuno – ha argomentato l’avvocato – avrebbe mai potuto dare realisticamente l’ok al dottor Oppido, in quanto non riuscivano neanche a estrarre il contenitore dal box in quanto ghiacciato“.

Ipotesi omicidio colposo

Attualmente si parla dell’ipotesi di omicidio colposo, un reato che nel codice penale prevede una pena massima di cinque anni. Secondo il legale della famiglia, però, difficilmente una condanna arriverebbe a tale limite, anche per la presenza di attenuanti e possibili condotte riparatorie.

Si ricorda, inoltre, che in Italia sotto i quattro anni non si va in carcere e che l’anno carcerario è praticamente di 9 mesi e non di 12, perché la buona condotta viene data quasi a tutti.

“Io voglio la giustizia, voglio la verità. Non mi servono i soldi”, ha commentato la signora Patrizia. Il suo desiderio, ha spiegato, è che quanto accaduto a suo figlio non succeda mai più ad altri bambini.