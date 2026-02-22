Bimbo col cuore bruciato, mamma Patrizia attacca i medici del Monaldi: "Mi hanno tradita, vergogna"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il dolore, la dignità, la forza e il coraggio. Nelle parole di Patrizia, la mamma del piccolo Domenico, ci sono tutte queste cose e molto altro. E c’è una grande chiarezza nell’esprimere il suo punto di vista quando parla dei medici e delle indagini in corso: “Non darò colpe a nessuno finché non si saprà la verità ma qualcuno dovrà pagare”. E ancora: “Quello che è successo non deve infangare il nome di tutto il Monaldi, né del reparto dove Domenico è stato assistito”. Poi ha aggiunto: “Io ho la coscienza pulita, loro no. Dovranno vergognarsi per avermi guardata negli occhi”.

Mamma Patrizia sui medici del Monaldi

Patrizia Mercolino ha parlato coi giornalisti nello studio dell’avvocato Francesco Petruzzi, a poche ore dalla morte del piccolo Domenico.

In un’intervista riportata, tra gli altri, anche da Corriere della Sera e Repubblica, la mamma del bimbo morto dopo un trapianto di cuore fallito, ha parlato dei medici e delle persone coinvolte nelle indagini.

“Sicuramente avrò parlato con loro, ci saremo stretti la mano. Ma io ho la coscienza pulita, loro no. Sono loro che dovranno vergognarsi per avermi guardata negli occhi, non io”, ha detto.

La mamma di Domenico: “Qualcuno dovrà pagare”

Patrizia ha detto di “provare solo schifo, non per quello che hanno fatto nei miei riguardi ma verso mio figlio”.

Poi la donna ha voluto anche sottolineare un aspetto importante, di cui aveva già parlato anche nei giorno scorsi: “Quello che è successo non deve infangare il nome di tutto il Monaldi, né del reparto dove Domenico è stato assistito”.

E anche sulle indagini e sulle responsabilità è molto chiara: “Non attribuirò colpe finché non conoscerò la verità. Ma qualcuno dovrà pagare“.

Patrizia: “Voglio solo la verità”

Su una vicenda per cui è difficile trovare le parole giuste e degne, persino per raccontarla, mamma Patrizia sembra sempre trovare l’equilibrio tra dolore e verità.

“Io non sto dando la colpa a nessuno. Voglio solo la verità. Quando uscirà fuori, si saprà chi ha sbagliato. A me interessa solo che venga fatta giustizia”, ha ribadito Patrizia.

Poi ha parlato di uno striscione appeso fuori dalla loro casa con un fascio di fiori accanto: “C’è scritto Domenico, perdonaci. Non è rivolto alla gente comune, ma a chi ha sbagliato”, ha sottolineato.

La notizia saputa dai giornali

Patrizia ha ripercorso quei giorni di inferno da quando, il 22 dicembre, dall’ospedale Monaldi dicono che è disponibile un cuore per il trapianto.

Poi la donna ha ricevuto una telefonata in cui le dicevano che il cuore non partiva e che il piccolo sarebbe rimasto attaccato al il macchinario che sostituisce le funzioni cardiache fino a un nuovo trapianto.

La donna ha poi confermato di aver appreso che il cuore che avrebbe dovuto salvare il figlio era stato danneggiato dal contatto con ghiaccio secco solo quando la notizia è uscita sui giornali.

Accanto a Domenico fino all’ultimo

“Non credevo neppure si trattasse di mio figlio. Poi una dottoressa mi ha detto: ‘Scusi se lo ha saputo dai giornali, ma ho aperto un’inchiesta interna e non potevo dirle nulla’.

“Non ho fatto altre domande perché la mia priorità era trovare un cuore per Domenico”, ha concluso Patrizia, che fino all’ultimo istante ha lottato e sperato accanto al suo Domenico, sempre accanto a lui.