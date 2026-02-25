Bimbo col cuore bruciato, minacce e insulti ai medici del Monaldi: "Dobbiamo andare a prenderli uno per uno"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Dopo la morte del piccolo Domenico, il bambino di due anni deceduto all’ospedale Monaldi di Napoli in seguito a un trapianto di cuore “bruciato”, la tensione attorno alla struttura sanitaria è salita drasticamente. Da giorni medici e personale sanitario sono bersaglio di minacce di morte e insulti, mentre numerosi pazienti hanno deciso di annullare interventi programmati per timore o sfiducia. Dalle indagini è inoltre emerso che, inizialmente, la notizia dell’operazione non riuscita sarebbe stata nascosta ai genitori per diversi giorni.

Ospedale Monaldi nella bufera dopo la morte del piccolo Domenico

Come riferito nella trasmissione Mattino Cinque, nell’ospedale Monaldi di Napoli il clima è diventato dunque molto pesante e si temono rappresaglie contro il personale sanitario.

Sui profili social della struttura sono comparse infatti diverse minacce nei confronti del medici, tanto che è stata disposta la disattivazione dei commenti.

“Bastardi, spero vi facciano del male“. “Li dobbiamo andare a prendere uno per uno“. E ancora: “L’avete ucciso voi, la dovete pagare. Per colpa vostra oggi due genitori hanno perso un figlio. Non dovete passarla liscia”.

Il personale del Monaldi parla di un clima molto difficile all’interno di ogni reparto. Almeno sette psicologi sono impegnati ad assistere gli altri colleghi per gli strascichi della vicenda del piccolo Domenico.

Alcuni medici hanno parlato di dichiarazioni “poco rassicuranti” ascoltate nelle corsie e c’è anche chi teme di uscire da solo, specialmente nelle ore notturne, per timore di essere assalito.

Sicurezza rafforzata e indagini sui messaggi del medico

Da qui le autorità ospedaliere hanno lanciato l’allerta per chiedere maggiore attenzione al servizio di vigilanza, anche soltanto nel segnalare persone sospette. Tra i medici i commenti sulla tragica mote del bambino di due anni sono unanimi: “Chi ha sbagliato, paghi”.

Sul fronte delle indagini, la Procura di Napoli ha affidato l’incarico al consulente informatico per analizzare le chat e i dispositivi elettronici delle sette persone finora indagate. Intanto la madre di Domenico, Patrizia Mercolino, ha depositato gli audio di una conversazione tra lei e il medico che operato il figlio.

Dai messaggi emergerebbe la disperazione del chirurgo, il quale si sarebbe offerto di effettuare un secondo trapianto di cuore “solo per rassicurare” la donna.

Le parole dell’infermiere caposala del Monaldi

Ai microfoni di Mattino Cinque ha parlato anche Giovanni Bufalino, infermiere caposala della Terapia intensiva della Uoc di Cardiochirurgia Pediatrica del Monaldi di Napoli.

“Ogni bambino che non torna dai suoi genitori, per noi, è una sconfitta. Ci ha scosso tutti, ho un personale che è veramente tormentato. Una mia infermiera stava piangendo, avremo avanti mesi molto tosti”.

E ancora: “La nostra attività ci porta a doverci confrontare con momenti infausti. Questo però non ci deve precludere l’obiettivo di continuare a dare supporto a chi ne ha bisogno”.

La rabbia verso il Monaldi e il cordoglio per il bambino

Mentre la Procura ha disposto l’autopsia sul corpo del piccolo Domenico, l’ospedale Monaldi è sempre più oggetto di contestazione da parte di molti cittadini di Napoli e non solo. Di fronte alla struttura campeggiano striscioni sulla malasanità, frutto di dolore e rabbia per il tragico risvolto della vicenda.

Sul fronte del cordoglio, sono tantissime le famiglie giunte nella città partenopea per tributare la loro solidarietà o lasciare un ricordo per il bambino di due anni, depositandoli all’ingresso delle auto dell’ospedale.

La montagnella di pupazzi, palloncini lettere e fiori è diventata già un simbolo e non viene toccata da nessuno. Una coppia ha deciso di chiamare il proprio figlio Domenico in segno di vicinanza ai genitori del piccolo morto dopo il trapianto.