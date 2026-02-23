Bimbo col cuore bruciato morto a Napoli, ipotesi di omicidio volontario: "Accettato il rischio che morisse"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Ci sono novità nella triste vicenda del bimbo col cuore bruciato morto a Napoli il 21 febbraio. Per la scomparsa del piccolo Domenico, ora gli avvocati della famiglia ipotizzano l’omicidio volontario con dolo eventuale. Secondo il legale Francesco Petruzzi, al Monaldi hanno "accettato il rischio che morisse" pur di coprire eventuali colpe mediche.

L’avvocato della famiglia del piccolo Domenico, Francesco Petruzzi, è intervenuto a "Mattino Cinque" e ha aggiornato sulle indagini che riguardano il bimbo deceduto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli in seguito alle complicazioni di un trapianto di cuore.

Il legale ha spiegato di aver portato in procura un’integrazione di querela per quello che, secondo l’accusa, si configura come un reato di omicidio volontario con dolo eventuale.

Nuovo reato: l’accusa dell’avvocato Petruzzi

Tale reato sottolinea la condotta omissiva che è stata attuata nel periodo tra il 23 dicembre e il 6 febbraio quando, secondo Petruzzi, i medici del Monaldi hanno "accettato il rischio che il bambino morisse con lo scopo di evitare che si venisse a sapere dell’errore medico, che si venisse imputati per le lesioni colpose". Con quest’accusa quindi la famiglia di Domenico ha avanzato la richiesta di derubricazione del capo di imputazione in omicidio volontario che si configura con dolo eventuale.

Per il legale c’è stata una volontà di occultamento e non una mancanza di comunicazione nel non riferire alla madre del piccolo tutte le complicanze del suo decorso. Un intento questo atto a coprire le colpe mediche del trasporto del cuore e della rimozione di quello malato prima che venisse dato il via libero per il nuovo organo. "Hanno accettato questo rischio dal loro punto di vista non verificabile in quanto ritenevano basse le probabilità che arrivasse un nuovo cuore. Di solito il tempo medio di attesa per un cuore pediatrico è tre anni e mezzo, poi il miracolo c’è stato e un nuovo cuore è arrivato dopo due mesi ma il bambino non era più trapiantabile", ha aggiunto parlando alla trasmissione di Mediaset.

Come spiega Petruzzi, di dolo eventuale si può parlare già con la "semplice accettazione del rischio che possa succedere un reato al fine di perseguirne un altro". Tale condizione configura già di per sé un omicidio volontario, pur non perseguendo un fine ma già col solo accettarne il rischio che possa accadere un altro reato.

La posizione dei medici in Sudtirol

L’avvocato della famiglia del piccolo di due anni, rimasto per due mesi in terapia intensiva, ha sottolineato anche come nessuno avesse detto alla madre, Patrizia, che il cuore fosse danneggiato. "Si apprende che quel cuore era inutilizzabile solo dall’articolo de Il Mattino del 7 febbraio", dice.

Infine, aggiunge che nella cartella clinica fornitagli manca quella di perfusione che spiega l’orario dell’espianto del cuore. "Il dott. Oppito dichiara di aver ricevuto un ‘ok cuore’ ma non c’è mai stato, tutti gli altri sanitari negano di averlo dato, Oppito stesso nella cartella clinica che lui firma non ne fa menzione, quindi o mente nella cartella clinica o mente negli audit, quindi noi chiederemo anche il falso", chiosa Petruzzi.

Intanto, Hubert Messner, assessore alla salute della Provincia autonoma di Bolzano ed ex primario di neonatologia, parlando a Rai Sudtirol, ha spiegato la posizione dell’ospedale da dove è partito il cuore, tenuto in un contenitore con del ghiaccio secco, parlando di una situazione gravosa per chi vi lavora. "Confido pienamente nell’operato dei nostri collaboratori e sono convinto che il nostro personale abbia dato il massimo. Per quanto mi è dato sapere, tutto si è svolto rigorosamente secondo il protocollo. Negli ultimi 30 anni non abbiamo mai avuto situazioni critiche durante il prelievo, il trasporto o il trapianto", ha detto.