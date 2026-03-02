Bimbo col cuore bruciato morto all'ospedale Monaldi, Giorgia Meloni potrebbe essere a Nola per i funerali

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Giorgia Meloni potrebbe essere presente a Nola ai funerali di Domenico, il bimbo col cuore bruciato morto all’ospedale Monaldi a distanza di alcune settimane da un trapianto fallito. La probabile data delle esequie è mercoledì 4 marzo. A celebrarle sarà il vescovo di Nola, monsignor Francesco Marino.

Quando si terranno i funerali del bimbo col cuore bruciato

I funerali del piccolo Domenico, ribattezzato il “bimbo col cuore bruciato”, morto a 2 anni il 21 febbraio scorso all’ospedale Monaldi di Napoli, dove il 23 dicembre 2025 era stato sottoposto a un trapianto di cuore con un organo danneggiato, dovrebbero svolgersi mercoledì 4 marzo alle ore 15 alla Cattedrale di Nola. Lo riporta Lapresse.

A celebrare le esequie sarà il vescovo di Nola, monsignor Francesco Marino.

ANSA

La data è considerata ancora probabile perché tutto dipenderà da quanto accadrà martedì 3 marzo, giorno in cui è previsto l’incidente probatorio con l’esecuzione dell’autopsia al secondo policlinico di Napoli: se dovesse essere confermata la restituzione del corpo alla famiglia al termine dell’esame autoptico entro la giornata di martedì, i funerali si potranno tenere mercoledì.

Giorgia Meloni attesa ai funerali del bimbo col cuore bruciato

Ai funerali del piccolo Domenico è attesa anche la premier Giorgia Meloni.

“In questi giorni ha assicurato alla madre che parteciperà ai funerali, compatibilmente con i suoi impegni”, ha riferito l’avvocato Francesco Petruzzi, legale dei genitori del bimbo.

Petruzzi ha aggiunto: “Purtroppo sta scoppiando una guerra, anzi è già scoppiata, quindi se ci potrà essere compatibilmente con i suoi impegni istituzionali ci sarà”.

Accolta l’istanza di ricusazione di Mauro Rinaldi

L’avvocato Francesco Petruzzi, dopo l’incontro col gip Mariano Sorrentino, ha reso noto – come riportato da ANSA – che “è stata accolta l’istanza di ricusazione del professor Mauro Rinaldi, uno dei tre periti nominati nel collegio incaricato di procedere con l’incidente probatorio per la morte del piccolo Domenico all’ospedale Monaldi di Napoli”.

Al posto di Rinaldi è stato nominato il professor Ugolini Livi di Udine.

La lettera del dg dell’Azienda Ospedaliera dei Colli Anna Iervolino

Anna Iervolino, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, ha inviato una lettera al quotidiano Il Mattino per ricostruire le mosse dell’azienda dopo essere venuta a conoscenza del caso del bimbo col cuore bruciato.

Nella missiva è stato sottolineato che le prime indagini sul caso del piccolo Domenico al Monaldi di Napoli sono state quelle interne all’azienda ospedaliera, risalenti già al 30 dicembre scorso. Quel giorno, ha riferito Anna Iervolino, “la direzione ha proceduto all’audizione del chirurgo e del responsabile del programma trapianti”.

La dirigente ha aggiunto: “Chi parla di occultamento dei fatti manifesta la sua cultura e la ricerca di facile consenso. Un dato è certo: i fatti sono emersi con tanta puntualità perché l’Azienda ha fatto le indagini interne, senza fare sconti a nessuno”.