Bimbo col cuore bruciato, no al trapianto perché "non in grado di sostenere un intervento così" per l'esperto

Il bambino a cui è stato trapiantato il cuore bruciato all’ospedale Monaldi di Napoli è “in condizioni gravissime” e “non sarebbe in grado di sostenere un nuovo trapianto“. Lo spiega Carlo Pace Napoleone, direttore della Struttura complessa di Cardiochirurgia pediatrica e Cardiopatie congenite dell’ospedale infantile Regina Margherita. Lo specialista, che ha fatto parte dell’Heart Team, ha sottolineato come il piccolo sia rimasto quasi 2 mesi attaccato all’Ecmo, la macchina cuore-polmoni.

Bimbo col cuore bruciato, perché no al trapianto

Il bambino “non è più in condizioni di poter sopportare un nuovo trapianto di cuore”.

Lo ha detto all’Adnkronos Carlo Pace Napoleone riferendosi al piccolo a cui, il 23 dicembre 2025, è stato trapiantato un cuore bruciato all’ospedale Monaldi di Napoli.

Carlo Pace Napoleone è direttore della Struttura complessa di Cardiochirurgia pediatrica e Cardiopatie congenite dell’ospedale infantile Regina Margherita, e ha fatto parte dell’Heart Team che ha valutato il piccolo paziente.

Le condizioni del bimbo

L’esperto ha poi sottolineato come il bimbo sia rimasto “quasi 2 mesi attaccato all’Ecmo, la macchina cuore-polmoni“.

Un tempo piuttosto lungo: “Di solito dopo 2-3 settimane questa procedura non è più in grado di garantire un’assistenza adeguata“, ha detto.

Carlo Pace Napoleone ha poi parato di un organismo in “gran sofferenza” e ha ribadito le “condizioni gravissime” del piccolo a cui a dicembre era stato trapiantato un organo risultato poi danneggiato.

Cosa succede adesso

Lo scenario purtroppo pare segnato: “Se il piccolo non è trapiantabile, di fatto abbiamo escluso che possa avere un futuro“, ha spiegato lo specialista.

Il piccolo paziente “è in condizioni così gravi che verosimilmente alla fine deciderà lui stesso per se stesso. Abbiamo trovato una serie di organi compromessi“, ha aggiunto.

In questa situazione, ha concluso, “ci si concentra sull’evitare l’accanimento terapeutico e dare una dignità”.