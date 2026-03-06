Bimbo col cuore bruciato, nonna di Domenico accusa i medici di omicidio colposo e attacca: "Devono pagare"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

La nonna di Domenico, il bambino morto dopo il trapianto con un cuore “bruciato“, chiede che “chi ha sbagliato paghi” e ha detto ai giornalisti che tutta la famiglia ha “il cuore spezzato” per la perdita del piccolo di due anni. Poi ha ricordato il nipote sempre “felice”.

La nonna contro i medici

“All’improvviso si è scoperto questo grande regalo di Natale che si è rivelato un omicidio”, così la nonna di Domenico ha risposto a un giornalista di Dentro la Notizia.

La signora ha sottolineato che, a suo parere, quanto è accaduto al bambino è stato “un omicidio colposo“.

ANSA

“Quando mio figlio al telefono piangeva – ha aggiunto – gli dicevo: figlio mio non piangere perché è il regalo più bello a Natale che potevano farti. E invece che cosa si è rivelato”.

La nonna ritiene che debbano “fargliela pagare” perché sono stati commessi “tanti errori” a partire dal “non dire alla mamma dopo due mesi che andava lì tutti i giorni” ciò che stava accadendo.

Il racconto della madre di Domenico

Ospite a Dritto e rovescio, la madre di Domenico, Patrizia Mercolino, ha raccontato quanto accaduto in questi mesi e continua a interrogarsi su ciò che è successo in sala operatoria.

La donna ha spiegato di aver iniziato a nutrire dubbi già pochi giorni prima della morte del figlio, quando alcune spiegazioni ricevute dai medici non le sembravano convincenti.

“Per sessanta giorni mi hanno guardata negli occhi e nessuno mi ha chiesto scusa“, ha detto.

Poi lo sfogo ricordando il bambino: “Io non lo dimenticherò mai, per me lui è sempre qui con noi”.

La casa, ha detto con la voce rotta dal dolore, è diventata “un luogo pieno di ricordi, ma anche di silenzi”.

I regali a Domenico donati in beneficenza

La madre di Domenico ha deciso di donare in beneficenza i peluche e altri oggetti che sono stati lasciati davanti all’ospedale Monaldi per ricordare il bambino.

Tutto sarò consegnato ad altri ospedali, come il nosocomio pediatrico Santobono di Napoli.

“Mio figlio non me lo ridarà nessuno, se vado avanti è perché Domenico deve avere giustizia e spero che non succeda più a nessun altro”, ha detto la donna.